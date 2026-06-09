Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...

·0·Jamiyat
Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...

Poytaxtimizda tadbirkorlar haq-huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi shaffof kurashish borasida navbatdagi yirik tezkor tadbir muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Toshkent shahrida ikki nafar soliq idorasi xodimi mahalliy tadbirkorga savdo shoxobchalarini ijaraga olib berishni va’da qilib, evaziga 5 ming AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni pora sifatida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Ushbu jinoyatning fosh etilishi yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash yo‘lidagi qat’iy qadamlardan biri bo‘ldi.

Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, mazkur noqonuniy holat DXXning «Call-markazi»ga fuqarolardan kelib tushgan tezkor va ishonchli murojaat asosida aniqlangan. Maxsus tezkor tadbir DXXning Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy xodimlari hamkorligida yuqori professional darajada o‘tkazildi.

Olib borilgan dastlabki tergovga qadar surishtiruv harakatlari shuni ko‘rsatdiki, Yunusobod tumani Soliq inspeksiyasining ikki nafar mas’ul inspektori o‘z mansab va xizmat mavqeini suiiste’mol qilgan holda, o‘zaro jinoiy til biriktirishgan. Ular mahalliy tadbirkorga «Chilonzor buyum bozori kompleksi» aksiyadorlik jamiyati hududidan uchta savdo do‘konini ijaraga olishda «yordam berishni» va’da qilishgan. Mutasaddilar o‘zlarining yuqori lavozimlardagi tanishlari orqali tadbirkorga tegishli bo‘lgan mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) ochiq savdo tenderida sun’iy ravishda g‘olib chiqarish va ijara shartnomalarini rasmiylashtirib berish evaziga ko‘p miqdorda xorij valyutasini talab qilishgan.

Rejalashtirilgan tadbir davomida har ikki soliq xodimi so‘ralgan 5 ming dollarni qabul qilib olayotgan paytda qo‘lga tushirildi. Hozirgi vaqtda mazkur qonunbuzar shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmati vatandoshlarimizni korrupsiya, ta’magirlik va boshqa qonunga zid holatlarga guvoh bo‘lganda, Xizmatning 1520 qisqa raqamli Ishonch telefoni orqali zudlik bilan xabar berishga chaqiradi. Eslatib o‘tamiz, murojaat qilgan har bir fuqaroning shaxsiy ma’lumotlari sir saqlanishi qonun bilan to‘liq kafolatlanadi.

Yurtimizdagi eng qaynoq voqealar, qonun ustuvorligiga oid tezkor xabarlar va jamiyatimizdagi muhim yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBugun, 07:50Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiKeshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiBugun, 07:487 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildiBugun, 07:46Toshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiToshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiBugun, 07:40Andijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiAndijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiBugun, 07:11Qarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiQarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi