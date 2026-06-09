Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...
Poytaxtimizda tadbirkorlar haq-huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi shaffof kurashish borasida navbatdagi yirik tezkor tadbir muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Toshkent shahrida ikki nafar soliq idorasi xodimi mahalliy tadbirkorga savdo shoxobchalarini ijaraga olib berishni va’da qilib, evaziga 5 ming AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni pora sifatida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi. Ushbu jinoyatning fosh etilishi yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash yo‘lidagi qat’iy qadamlardan biri bo‘ldi.
Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, mazkur noqonuniy holat DXXning «Call-markazi»ga fuqarolardan kelib tushgan tezkor va ishonchli murojaat asosida aniqlangan. Maxsus tezkor tadbir DXXning Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy xodimlari hamkorligida yuqori professional darajada o‘tkazildi.
Olib borilgan dastlabki tergovga qadar surishtiruv harakatlari shuni ko‘rsatdiki, Yunusobod tumani Soliq inspeksiyasining ikki nafar mas’ul inspektori o‘z mansab va xizmat mavqeini suiiste’mol qilgan holda, o‘zaro jinoiy til biriktirishgan. Ular mahalliy tadbirkorga «Chilonzor buyum bozori kompleksi» aksiyadorlik jamiyati hududidan uchta savdo do‘konini ijaraga olishda «yordam berishni» va’da qilishgan. Mutasaddilar o‘zlarining yuqori lavozimlardagi tanishlari orqali tadbirkorga tegishli bo‘lgan mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) ochiq savdo tenderida sun’iy ravishda g‘olib chiqarish va ijara shartnomalarini rasmiylashtirib berish evaziga ko‘p miqdorda xorij valyutasini talab qilishgan.
Rejalashtirilgan tadbir davomida har ikki soliq xodimi so‘ralgan 5 ming dollarni qabul qilib olayotgan paytda qo‘lga tushirildi. Hozirgi vaqtda mazkur qonunbuzar shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda.
Davlat xavfsizlik xizmati vatandoshlarimizni korrupsiya, ta’magirlik va boshqa qonunga zid holatlarga guvoh bo‘lganda, Xizmatning 1520 qisqa raqamli Ishonch telefoni orqali zudlik bilan xabar berishga chaqiradi. Eslatib o‘tamiz, murojaat qilgan har bir fuqaroning shaxsiy ma’lumotlari sir saqlanishi qonun bilan to‘liq kafolatlanadi.
Yurtimizdagi eng qaynoq voqealar, qonun ustuvorligiga oid tezkor xabarlar va jamiyatimizdagi muhim yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…