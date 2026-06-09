Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...
Yurtimizda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda, firibgarlikning yangicha usullariga qarshi keskin va shaffof kurash olib borilmoqda. Farg‘ona viloyatida bir guruh shaxslar Davlat soliq qo‘mitasining «Soliq Mobile» mobil ilovasidagi aholi uchun mo‘ljallangan keshbek (xariddan qaytariladigan mablag‘) tizimidan o‘z jinoiy maqsadlari yo‘lida noqonuniy foydalanib, davlat budjetining juda ko‘p miqdordagi mablag‘larini talon-toroj qilgani aniqlandi. Olib borilgan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davomida ular soxta elektron hujjatlar va soxta xarid cheklarini rasmiylashtirish orqali naqd 3,2 milliard so‘mlik keshbek mablag‘ini noqonuniy o‘zlashtirganlikda gumon qilinmoqda.
Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Farg‘ona viloyati boshqarmasi tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, fuqarolar M.X., M.X. va K.I. o‘zaro jinoiy til biriktirib, «Telegram» ijtimoiy tarmog‘ida turli nomlardagi yashirin guruhlarni tashkil etishgan. Mazkur virtual guruhlar orqali ular hayotda umuman faoliyat yuritmaydigan yoki real oldi-sotdi qilmaydigan 7 ta mas’uliyati cheklangan jamiyat (MCHJ) nomidan go‘yoki rasmiylashtirilgan xarid cheklari uchun yig‘ilgan keshbek summalarini onlayn tarzda sotish bilan shug‘ullanib kelishgan.
Tekshiruvlar davomida ushbu firibgarlikning dahshatli ko‘lami ochildi. Mazkur MCHJlar tomonidan real hayotda hech qanday moliyaviy yoki iqtisodiy operatsiyalar amalga oshirilmagan bo‘lsa-da, go‘yoki 3,3 trillion so‘mlik favqulodda yirik hajmdagi mahsulot va xizmatlar sotilgani haqida soxta elektron hisob-fakturalar to‘ldirilgan. Shuningdek, savdodan tushgan mablag‘lar onlayn nazorat-kassa mashinalari (ONKM) orqali go‘yoki kirim qilingani to‘g‘risida soxta ma’lumotlar shakllantirilib, virtual xarid cheklari ommaviy tarzda tarqatilgan.
Ushbu puxta o‘ylangan jinoiy sxema natijasida jami 211 584 nafar fuqaroning profili va nomiga «Soliq Mobile» ilovasi orqali 28,5 milliard so‘m keshbek mablag‘i sun’iy ravishda hisoblangan. Mazkur mablag‘ning 3,2 milliard so‘mi davlat budjetidan amalda to‘lab berilgan bo‘lib, ushbu mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri budjet mablag‘larini o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani rasman qayd etilmoqda.
Mazkur mudhish holat yuzasidan jinoyat tashkilotchilariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish) hamda 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish va ulardan foydalanish) bilan tegishli tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda gumonlanuvchilar ustidan qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yurtimizdagi eng qaynoq va shov-shuvli voqealar, korrupsiyaga qarshi kurash va qonun ustuvorligiga oid eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…