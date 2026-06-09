Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...

·0·Jamiyat
Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mni o‘g‘irlagan guruh qo‘lga tushdi...

Yurtimizda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda, firibgarlikning yangicha usullariga qarshi keskin va shaffof kurash olib borilmoqda. Farg‘ona viloyatida bir guruh shaxslar Davlat soliq qo‘mitasining «Soliq Mobile» mobil ilovasidagi aholi uchun mo‘ljallangan keshbek (xariddan qaytariladigan mablag‘) tizimidan o‘z jinoiy maqsadlari yo‘lida noqonuniy foydalanib, davlat budjetining juda ko‘p miqdordagi mablag‘larini talon-toroj qilgani aniqlandi. Olib borilgan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davomida ular soxta elektron hujjatlar va soxta xarid cheklarini rasmiylashtirish orqali naqd 3,2 milliard so‘mlik keshbek mablag‘ini noqonuniy o‘zlashtirganlikda gumon qilinmoqda.

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Farg‘ona viloyati boshqarmasi tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, fuqarolar M.X., M.X. va K.I. o‘zaro jinoiy til biriktirib, «Telegram» ijtimoiy tarmog‘ida turli nomlardagi yashirin guruhlarni tashkil etishgan. Mazkur virtual guruhlar orqali ular hayotda umuman faoliyat yuritmaydigan yoki real oldi-sotdi qilmaydigan 7 ta mas’uliyati cheklangan jamiyat (MCHJ) nomidan go‘yoki rasmiylashtirilgan xarid cheklari uchun yig‘ilgan keshbek summalarini onlayn tarzda sotish bilan shug‘ullanib kelishgan.

Tekshiruvlar davomida ushbu firibgarlikning dahshatli ko‘lami ochildi. Mazkur MCHJlar tomonidan real hayotda hech qanday moliyaviy yoki iqtisodiy operatsiyalar amalga oshirilmagan bo‘lsa-da, go‘yoki 3,3 trillion so‘mlik favqulodda yirik hajmdagi mahsulot va xizmatlar sotilgani haqida soxta elektron hisob-fakturalar to‘ldirilgan. Shuningdek, savdodan tushgan mablag‘lar onlayn nazorat-kassa mashinalari (ONKM) orqali go‘yoki kirim qilingani to‘g‘risida soxta ma’lumotlar shakllantirilib, virtual xarid cheklari ommaviy tarzda tarqatilgan.

Ushbu puxta o‘ylangan jinoiy sxema natijasida jami 211 584 nafar fuqaroning profili va nomiga «Soliq Mobile» ilovasi orqali 28,5 milliard so‘m keshbek mablag‘i sun’iy ravishda hisoblangan. Mazkur mablag‘ning 3,2 milliard so‘mi davlat budjetidan amalda to‘lab berilgan bo‘lib, ushbu mablag‘lar to‘g‘ridan to‘g‘ri budjet mablag‘larini o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani rasman qayd etilmoqda.

Mazkur mudhish holat yuzasidan jinoyat tashkilotchilariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi (o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish) hamda 228-moddasi (hujjatlarni qalbakilashtirish va ulardan foydalanish) bilan tegishli tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda gumonlanuvchilar ustidan qat’iy tergov harakatlari olib borilmoqda.

Yurtimizdagi eng qaynoq va shov-shuvli voqealar, korrupsiyaga qarshi kurash va qonun ustuvorligiga oid eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Toshkentda soliq inspektorlari pora olayotganda qo‘lga tushdi...Bugun, 08:16Bank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBank qarzini to‘lamagani uchun fuqoroning “Hyundai Elantra” avtomobili xatlandiBugun, 07:50Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiKeshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindiBugun, 07:487 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildiBugun, 07:46Toshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiToshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiBugun, 07:40Andijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiAndijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiBugun, 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi