Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdi
Ko‘chmas mulk bozorida halol xaridorlarni tuzoqqa tushirib, ularning yillar davomida yiqqan sarmoyasini firibgarlik yo‘li bilan shilib ketuvchi kimsalar, afsuski, hanuz uchrab turibdi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida ana shunday o‘ta yirik miqdordagi rejali firibgarlik jinoyati fosh etildi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni katta miqdordagi mablag‘dan mahrum qilgan aka-uka — 1986 yilda tug‘ilgan Zafarjon I. va 1987 yilda tavallud topgan Zokir I.larga nisbatan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Olib borilgan surishtiruv va dastlabki tergov harakatlari davomida ushbu jinoiy sheriklarning soxta oldi-sotdi rejasi tafsilotlari yuzaga chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, ayyor aka-ukalar o‘zganing mulkini ko‘rsatgan holda, ushbu turar joy binosini Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi soddadil va halol bir fuqaroga jami 900 ming AQSH dollari evaziga sotishga o‘zaro soxta kelishuv tuzishgan. Xaridorning ishonchini qozonib, go‘yoki uyni boshqaga sotib yubormaslik kafolati sifatida naqd 363 000 AQSH dollari miqdoridagi juda yirik hajmdagi boshlang‘ich to‘lovni (avans) qo‘lga kiritishgan. Biroq ushbu summani cho‘ntakka urgandan so‘ng, «tadbirkor» sotuvchilar birdan g‘oyib bo‘lishgan va qo‘ng‘iroqlarga javob bermay, aloqani butunlay uzishgan. Jabrlanuvchi aldanganini sezib, surishtiruv o‘tkazganda esa, mazkur ko‘chmas mulk obyekti allaqachon qonuniy ravishda mutlaqo boshqa begona shaxs nomiga rasmiylashtirib sotib yuborilgani ma’lum bo‘lgan.
Mazkur mudhish va achinarli holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari o‘ta sinchkovlik bilan olib borilmoqda. Adolat qaror topib, o‘zganing yuz minglab dollar mablag‘ini harom yo‘l bilan o‘zlashtirgan kimsalar qonun oldida munosib jazo olishlari muqarrar.
Ushbu voqea munosabati bilan Ichki ishlar bosh boshqarmasi yurtimiz fuqarolarini yana bir bor hushyorlikka chaqiradi. Ko‘chmas mulk yoki yirik shartnomalarni tuzayotganda, aldanib qolmaslik uchun bitimlarni faqatgina notarius va vakolatli davlat organlari orqali qonuniy rasmiylashtirishni hamda mablag‘larni faqat va faqat hujjatlarning haqiqiyligi va tozaligini to‘liq tekshirib bo‘lgandan keyingina topshirishni qat’iy so‘rab qoladi.
Poytaxtimizdagi osoyishtalik, firibgarlikka qarshi tezkor kurashlar, huquqiy maslahatlar va kundalik hayotimizga oid eng muhim, ijtimoiy va eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…