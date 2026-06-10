Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdi

·0·Jamiyat
Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdi

Ko‘chmas mulk bozorida halol xaridorlarni tuzoqqa tushirib, ularning yillar davomida yiqqan sarmoyasini firibgarlik yo‘li bilan shilib ketuvchi kimsalar, afsuski, hanuz uchrab turibdi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida ana shunday o‘ta yirik miqdordagi rejali firibgarlik jinoyati fosh etildi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni katta miqdordagi mablag‘dan mahrum qilgan aka-uka — 1986 yilda tug‘ilgan Zafarjon I. va 1987 yilda tavallud topgan Zokir I.larga nisbatan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Olib borilgan surishtiruv va dastlabki tergov harakatlari davomida ushbu jinoiy sheriklarning soxta oldi-sotdi rejasi tafsilotlari yuzaga chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, ayyor aka-ukalar o‘zganing mulkini ko‘rsatgan holda, ushbu turar joy binosini Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi soddadil va halol bir fuqaroga jami 900 ming AQSH dollari evaziga sotishga o‘zaro soxta kelishuv tuzishgan. Xaridorning ishonchini qozonib, go‘yoki uyni boshqaga sotib yubormaslik kafolati sifatida naqd 363 000 AQSH dollari miqdoridagi juda yirik hajmdagi boshlang‘ich to‘lovni (avans) qo‘lga kiritishgan. Biroq ushbu summani cho‘ntakka urgandan so‘ng, «tadbirkor» sotuvchilar birdan g‘oyib bo‘lishgan va qo‘ng‘iroqlarga javob bermay, aloqani butunlay uzishgan. Jabrlanuvchi aldanganini sezib, surishtiruv o‘tkazganda esa, mazkur ko‘chmas mulk obyekti allaqachon qonuniy ravishda mutlaqo boshqa begona shaxs nomiga rasmiylashtirib sotib yuborilgani ma’lum bo‘lgan.

Mazkur mudhish va achinarli holat yuzasidan Toshkent shahar IIBB tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari o‘ta sinchkovlik bilan olib borilmoqda. Adolat qaror topib, o‘zganing yuz minglab dollar mablag‘ini harom yo‘l bilan o‘zlashtirgan kimsalar qonun oldida munosib jazo olishlari muqarrar.

Ushbu voqea munosabati bilan Ichki ishlar bosh boshqarmasi yurtimiz fuqarolarini yana bir bor hushyorlikka chaqiradi. Ko‘chmas mulk yoki yirik shartnomalarni tuzayotganda, aldanib qolmaslik uchun bitimlarni faqatgina notarius va vakolatli davlat organlari orqali qonuniy rasmiylashtirishni hamda mablag‘larni faqat va faqat hujjatlarning haqiqiyligi va tozaligini to‘liq tekshirib bo‘lgandan keyingina topshirishni qat’iy so‘rab qoladi.

Poytaxtimizdagi osoyishtalik, firibgarlikka qarshi tezkor kurashlar, huquqiy maslahatlar va kundalik hayotimizga oid eng muhim, ijtimoiy va eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiToshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiBugun, 04:16Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiKecha, 15:14Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiKecha, 15:13Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiAndijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiKecha, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi