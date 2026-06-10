Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?

·0·Jamiyat
Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?

Poytaxtimizning ko‘chmas mulk bozorida joriy yilning o‘tgan davri mobaynida ro‘y bergan iqtisodiy tebranishlar va narx-navo kon’yunkturasi mahalliy aholi hamda investorlarning diqqat-markazida bo‘lib turibdi. 2026 yilning dastlabki besh oylik yakunlari bo‘yicha olib borilgan marketologik tahlillar Toshkent shahridagi turar joy va tijorat obyektlari qiymatida barqaror o‘sish tendensiyasi davom etayotganini ko‘rsatdi.

Xususan, yil boshidan buyon poytaxtimizdagi ko‘p qavatli zamonaviy uylarda yashash maydonining o‘rtacha bahosi 3 foizlik ko‘rsatkich bilan yuqorilab, har bir kvadrat metri uchun o‘rtacha 16,9 million so‘mni tashkil etmoqda. Narxlarning yuqoriligi jihatidan markaziy va hashamatli Shayxontohur tumani mutlaq rekord o‘rnatgan holda yetakchilikni qo‘lga oldi — bu yerda xaridorlar 1 kvadrat metr maydon uchun naqd 25 million so‘m to‘lashlariga to‘g‘ri kelyapti. Qiymatning yuksalish sur’ati va shiddati bo‘yicha esa Olmazor hamda Yakkasaroy tumanlari o‘ziga xos faollik ko‘rsatib, narxlarning 5,2 foizga qimmatlashganini namoyish etdi. Shu bilan birga, chekkaroqda joylashgan Sergeli va Yangihayot tumanlaridagi ko‘p qavatli xonadonlar bozorida xotirjamlik hukm surdi va narxlar deyarli o‘zgarishsiz, barqaror qoldi.

Egalik qilish huquqiga ega bo‘lgan xususiy hovli-joylar va yer uchastkalari segmentida ham xaridorlar uchun anchagina jiddiy raqamlar kuzatilmoqda. Toshkentda 1 sotix bo‘sh yer maydonining o‘rtacha bahosi 2,3 foizga qimmatlashib, naqd 1 milliard so‘mlik dovonga yaqinlashib qoldi. Bu yo‘nalishda eng hashamatli va qimmat lotlar (e’lonlar) an’anaviy tarzda Mirzo Ulug‘bek tumanida qayd etilgan bo‘lib, u yerda yerning bir sotixi taxminan 1,7 milliard so‘mga baholanmoqda. Narx-navoning eng yuqori sotilish darajasi Mirobod tumanida (6,6 foiz) kuzatilgan bo‘lsa, Sergeli va Yangihayot tumanlarida hovlilarga bo‘lgan talabning bir oz pasaygani hisobiga narxlarda 3,1 foizlik arzonlashish qayd etildi.

Tadbirkorlik faoliyati va tijorat maqsadlarida foydalaniladigan noturar joy ko‘chmas mulki bozorida ham o‘rtacha 1,9 foizlik qiymat o‘sishi yuzaga keldi. Bugungi kunda poytaxtda yirik va kichik biznes uchun eng jozibador, talab yuqori hamda qimmatbaho hisoblangan hududlar uchligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Mirzo Ulug‘bek tumani — 1 kv.m uchun 24,4 mln so‘m;

  • Mirobod tumani — 1 kv.m uchun 22,6 mln so‘m;

  • Yakkasaroy tumani — 1 kv.m uchun 21,8 mln so‘m.

Poytaxtimizning ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, qurilish sohasidagi yangiliklar, uy-joy narxlarining tahlillari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq hamda foydali eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiToshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 04:31Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiShayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiBugun, 04:23Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiToshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiBugun, 04:16Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiKecha, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi