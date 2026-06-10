Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?
Poytaxtimizning ko‘chmas mulk bozorida joriy yilning o‘tgan davri mobaynida ro‘y bergan iqtisodiy tebranishlar va narx-navo kon’yunkturasi mahalliy aholi hamda investorlarning diqqat-markazida bo‘lib turibdi. 2026 yilning dastlabki besh oylik yakunlari bo‘yicha olib borilgan marketologik tahlillar Toshkent shahridagi turar joy va tijorat obyektlari qiymatida barqaror o‘sish tendensiyasi davom etayotganini ko‘rsatdi.
Xususan, yil boshidan buyon poytaxtimizdagi ko‘p qavatli zamonaviy uylarda yashash maydonining o‘rtacha bahosi 3 foizlik ko‘rsatkich bilan yuqorilab, har bir kvadrat metri uchun o‘rtacha 16,9 million so‘mni tashkil etmoqda. Narxlarning yuqoriligi jihatidan markaziy va hashamatli Shayxontohur tumani mutlaq rekord o‘rnatgan holda yetakchilikni qo‘lga oldi — bu yerda xaridorlar 1 kvadrat metr maydon uchun naqd 25 million so‘m to‘lashlariga to‘g‘ri kelyapti. Qiymatning yuksalish sur’ati va shiddati bo‘yicha esa Olmazor hamda Yakkasaroy tumanlari o‘ziga xos faollik ko‘rsatib, narxlarning 5,2 foizga qimmatlashganini namoyish etdi. Shu bilan birga, chekkaroqda joylashgan Sergeli va Yangihayot tumanlaridagi ko‘p qavatli xonadonlar bozorida xotirjamlik hukm surdi va narxlar deyarli o‘zgarishsiz, barqaror qoldi.
Egalik qilish huquqiga ega bo‘lgan xususiy hovli-joylar va yer uchastkalari segmentida ham xaridorlar uchun anchagina jiddiy raqamlar kuzatilmoqda. Toshkentda 1 sotix bo‘sh yer maydonining o‘rtacha bahosi 2,3 foizga qimmatlashib, naqd 1 milliard so‘mlik dovonga yaqinlashib qoldi. Bu yo‘nalishda eng hashamatli va qimmat lotlar (e’lonlar) an’anaviy tarzda Mirzo Ulug‘bek tumanida qayd etilgan bo‘lib, u yerda yerning bir sotixi taxminan 1,7 milliard so‘mga baholanmoqda. Narx-navoning eng yuqori sotilish darajasi Mirobod tumanida (6,6 foiz) kuzatilgan bo‘lsa, Sergeli va Yangihayot tumanlarida hovlilarga bo‘lgan talabning bir oz pasaygani hisobiga narxlarda 3,1 foizlik arzonlashish qayd etildi.
Tadbirkorlik faoliyati va tijorat maqsadlarida foydalaniladigan noturar joy ko‘chmas mulki bozorida ham o‘rtacha 1,9 foizlik qiymat o‘sishi yuzaga keldi. Bugungi kunda poytaxtda yirik va kichik biznes uchun eng jozibador, talab yuqori hamda qimmatbaho hisoblangan hududlar uchligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Mirzo Ulug‘bek tumani — 1 kv.m uchun 24,4 mln so‘m;
Mirobod tumani — 1 kv.m uchun 22,6 mln so‘m;
Yakkasaroy tumani — 1 kv.m uchun 21,8 mln so‘m.
Poytaxtimizning ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, qurilish sohasidagi yangiliklar, uy-joy narxlarining tahlillari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq hamda foydali eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…