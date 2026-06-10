Bankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandi

·0·Jamiyat
Bankdan qarzdor fuqaroning avtomashinasi xatlandi

Majburiy ijro byurosi va IIB YXHB xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan Autocon tadbiri davomida Toshkent viloyat boshqarmasi Qidiruv sho‘basi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida bank foydasiga undirilishi lozim bo‘lgan qarzdorlik bilan bog‘liq navbatdagi ijro harakati ta’minlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, Olmaliq shahrida yashovchi fuqaro Yu.M.dan AITB "Ipak yo‘li" Yangiyo‘l filiali foydasiga 280 million so‘m qarzdorlikni undirish belgilangan va unga tegishli «CHERIY TIGGO 7 pro» rusumli avtotransport vositasiga qidiruv e’lon qilingan edi.

Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida avtomashina qarzdorning yashash manzilida aniqlandi.

Natijada qarzdorga tegishli bo‘lgan avtotransport belgilangan tartibda xatlanib, jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiSergelidagi qahramon: kanalda oqib ketayotgan qizni temir yo‘l xodimi qutqarib qoldiBugun, 06:22Metroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldiMetroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldiBugun, 06:17Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiChiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiBugun, 06:12Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Bugun, 04:40Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiToshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 04:31Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiShayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi