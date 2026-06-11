Yo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldi

·0·Jamiyat
Yo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldi

Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yo‘l ustidan talashib, ayol haydovchini haqorat qilgan erkak 15 sutkaga ma’muriy qamoqqa olindi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ma’lum qilindi.

Jabrlanuvchi ayolning so‘zlariga ko‘ra, u qizini bog‘chaga olib borib qo‘ygach, sekin orqaga harakatlanayotgan bo‘lgan. Shu paytda mahalla ichida, ikkita bog‘cha mavjud bo‘lgan yo‘l orqali harakatlanayotgan erkak uning yo‘liga kelib qolgan. Ayolning ta’kidlashicha, u vaziyatni tushunib, mashinasini chetga olib o‘tgan.

U orqaga qaytgan vaqtda ham o‘sha yo‘lda harakatlanish mumkin bo‘lgan holat mavjud bo‘lgan. Ammo erkak unga yo‘l bermasdan o‘tib ketishi mumkin bo‘lsa-da, vaziyat keskinlashgan. Jabrlanuvchiga ko‘ra, unga nisbatan qo‘pol so‘zlar, haqoratlar ishlatilgan, hatto telefon qo‘lidan tortib olingan va qaytarib berilmagan.

Ayolning aytishicha, ushbu holatdan so‘ng u qattiq ruhiy ta’sir ostida qolib, hali ham o‘zini qo‘lga ola olmayapti.

Ma’lum qilinishicha, ushbu holat yuzasidan jamoat joyida uyatli so‘zlar bilan haqorat qilib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan buzgan shaxsga nisbatan Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari tomonidan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi (mayda bezorilik) asosida ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. To‘plangan hujjatlar belgilangan tartibda Jinoyat ishlari bo‘yicha tuman sudiga taqdim etilgan.

Sud qaroriga ko‘ra, erkakka 15 sutka muddatga ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan. U o‘z so‘zlarida xatosini tan olib, kechirim so‘raganini bildirgan. U kelgusida bunday holat qaytarilmasligini, jahlini jilovlashni o‘rganishini ta’kidlagan.

Hodisadan so‘ng jabrlanuvchi ayolni himoya qilish maqsadida unga himoya orderi ham berilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiKecha, 16:19Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiPrank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiKecha, 10:05Zangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiZangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiKecha, 09:40Germaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaGermaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaKecha, 09:33Qariyb 900 mln so‘mlik kafolatlanmagan dorilar musodara qilindiQariyb 900 mln so‘mlik kafolatlanmagan dorilar musodara qilindiKecha, 09:21130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildi130 ta jarima to‘plab, qochib yurgan Neksiya-3 avtomobili topildiKecha, 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi