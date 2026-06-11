«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi

·20·Jamiyat
«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi

Jamiyatimiz tinchligi, farzandlarimiz sog‘lig‘i va sog‘lom kelajagiga rahna soluvchi har qanday noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi yurtimizda keskin va murosasiz kurash olib borilmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida «kuchli ta’sir qiluvchi» vositalarning noqonuniy tarqalishiga chek qo‘yish huquq-tartibot organlarining doimiy e’tiboridadir. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli va tezkor reyd tadbirlari davomida aholi salomatligiga xavf soluvchi «dorixona narkotiklari»ning yashirin savdosini tashkil etgan bir guruh jinoiy shaxslarning faoliyatiga uzil-kesil chek qo‘yildi. E’tiborli jihati shundaki, qo‘lga olingan qonunbuzarlarning barchasi muqaddam ham sud kursisiga o‘tirib, jinoiy javobgarlikka tortilgan kimsalar bo‘lib chiqdi.

Tajribali tezkor xodimlar tomonidan Toshkent viloyatining Ohangaron shahri va poytaxtimizning Mirzo Ulug‘bek tumanida tashkil etilgan maxsus operatsiyalar davomida umumiy miqdori 630 dan ortiq bo‘lgan «Zardeks» va «Regapen» kabi inson ruhiyati va sog‘lig‘iga kuchli salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi noqonuniy dori vositalari ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Aniqlangan epizodlardan birida, jinoiy guruh a’zolari umumiy qiymati 12,6 million so‘mlik psixotrop dori-darmonlar partiyasini navbatdagi xaridorga puldan soxta foyda ko‘rish maqsadida sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Jinoyatchilarning yashash va turar joylarida o‘tkazilgan sinchkovlik bilan tintuv ishlari natijasida, kelgusida sotish uchun maxsus yashirib qo‘yilgan taqiqlangan moddalarning qolgan qismi ham to‘liq topilib, qonuniy tartibda olib qo‘yildi.

Mazkur achinarli va xunuk holatlar yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli 251-1-moddasi (Kuchli ta’sir qiluvchi yoki zaharli moddalarning qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilishi) bilan rasman jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi. Hozirda mazkur guruhning boshqa yashirin aloqalarini fosh etish va qonuniy jazoni ta’minlash maqsadida qat’iy tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Oramizda oson va harom yo‘l bilan boylik orttirish, yosh avlodni zaharlash evaziga pul topishni maqsad qilgan kimsalarga qonun ustuvor bo‘lgan yurtda hech qachon joy bo‘lmaydi va jazo muqarrardir!

Poytaxtimiz va viloyatlardagi eng so‘nggi tezkor voqealar, Departament tomonidan o‘tkazilayotgan muvaffaqiyatli reydlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yomg‘ir ostidagi oddiy yaxshilik ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)Yomg‘ir ostidagi oddiy yaxshilik ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)Bugun, 07:35Toshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldiToshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldiBugun, 05:47Sobiq bank xodimi ishga tiklandiSobiq bank xodimi ishga tiklandiBugun, 05:06Yo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiYo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiBugun, 19:50Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiKecha, 16:19Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiPrank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiKecha, 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi