«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi
Jamiyatimiz tinchligi, farzandlarimiz sog‘lig‘i va sog‘lom kelajagiga rahna soluvchi har qanday noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi yurtimizda keskin va murosasiz kurash olib borilmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida «kuchli ta’sir qiluvchi» vositalarning noqonuniy tarqalishiga chek qo‘yish huquq-tartibot organlarining doimiy e’tiboridadir. Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli va tezkor reyd tadbirlari davomida aholi salomatligiga xavf soluvchi «dorixona narkotiklari»ning yashirin savdosini tashkil etgan bir guruh jinoiy shaxslarning faoliyatiga uzil-kesil chek qo‘yildi. E’tiborli jihati shundaki, qo‘lga olingan qonunbuzarlarning barchasi muqaddam ham sud kursisiga o‘tirib, jinoiy javobgarlikka tortilgan kimsalar bo‘lib chiqdi.
Tajribali tezkor xodimlar tomonidan Toshkent viloyatining Ohangaron shahri va poytaxtimizning Mirzo Ulug‘bek tumanida tashkil etilgan maxsus operatsiyalar davomida umumiy miqdori 630 dan ortiq bo‘lgan «Zardeks» va «Regapen» kabi inson ruhiyati va sog‘lig‘iga kuchli salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi noqonuniy dori vositalari ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Aniqlangan epizodlardan birida, jinoiy guruh a’zolari umumiy qiymati 12,6 million so‘mlik psixotrop dori-darmonlar partiyasini navbatdagi xaridorga puldan soxta foyda ko‘rish maqsadida sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Jinoyatchilarning yashash va turar joylarida o‘tkazilgan sinchkovlik bilan tintuv ishlari natijasida, kelgusida sotish uchun maxsus yashirib qo‘yilgan taqiqlangan moddalarning qolgan qismi ham to‘liq topilib, qonuniy tartibda olib qo‘yildi.
Mazkur achinarli va xunuk holatlar yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli 251-1-moddasi (Kuchli ta’sir qiluvchi yoki zaharli moddalarning qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilishi) bilan rasman jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi. Hozirda mazkur guruhning boshqa yashirin aloqalarini fosh etish va qonuniy jazoni ta’minlash maqsadida qat’iy tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Oramizda oson va harom yo‘l bilan boylik orttirish, yosh avlodni zaharlash evaziga pul topishni maqsad qilgan kimsalarga qonun ustuvor bo‘lgan yurtda hech qachon joy bo‘lmaydi va jazo muqarrardir!
Poytaxtimiz va viloyatlardagi eng so‘nggi tezkor voqealar, Departament tomonidan o‘tkazilayotgan muvaffaqiyatli reydlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…