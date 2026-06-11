Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildi

·20·Jamiyat
Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildi

Farg‘ona viloyatining Buvayda tumanida voyaga yetmagan o‘smir ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 23 may kuni soat 15:00 atrofida “Tepalik” mahallasi, Ehtirom ko‘chasida yuz bergan. 7-sinf o‘quvchisi bo‘lgan 13 yoshli bola uyda qarovsiz qoldirilgan otasiga tegishli Kia Sorento rusumli avtomobilni ruxsatsiz olib chiqib ketgan.

U mahalla hududida harakatlanar ekan, tezlikni oshirib yuborgan va oqibatda boshqaruvni yo‘qotgan. Natijada avtomobil katta tezlikda borib, uylardan birining devoriga urilgan.

Tarqalgan videolardan ko‘rinishicha, vaziyat fojia bilan yakunlanishiga bir bahya qolgan. Yaxshiyamki, hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan. Biroq avtomobil jiddiy texnik shikastlangan.

Hozirda mazkur holat yuzasidan Buvayda tumani IIB xodimlari tomonidan o‘rganish ishlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiKadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiBugun, 12:14O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaBugun, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53Andijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaAndijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqdaBugun, 08:48Qashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiQashqadaryoda 3 yoshli bola issiq mashina ichida qolib halok bo‘ldiBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi