Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida voyaga yetmaganlarga avtomobil boshqarishga ruxsat berish holatlari muhokama qilindi.
Qayd etilishicha, ayrim fuqarolarning bolalarga mashina boshqarishga ruxsat berishi og‘ir yo‘l-transport hodisalariga sabab bo‘lmoqda.
Shu munosabat bilan bunday qonunbuzarliklarning oldini olish va javobgarlik choralarini kuchaytirish bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqildi.
Prezident inson hayoti va xavfsizligini ta’minlash ustuvor vazifa ekanini ta’kidlab, mas’ul idoralarga topshiriqlar berdi.
…