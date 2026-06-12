Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldi
Samarqand viloyatida tug‘ruqxonaga olib ketilayotgan ayol yo‘l davomida kutilmagan vaziyatda farzandini dunyoga keltirdi. Bu haqda Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiali ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 10 iyun kuni kechqurun sodir bo‘lgan. Tez yordam mashinasida ketayotgan ayolda tug‘ruq jarayoni keskin boshlanib, shifokorlar zudlik bilan yordam ko‘rsatgan. Natijada u sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan.
Chaqaloqning vazni taxminan 4 kilogramm bo‘lib, bu tibbiy jihatdan yetarlicha sog‘lom ko‘rsatkich hisoblanadi. Tug‘ruqdan so‘ng ona va bola darhol shifoxonaga yetkazilgan va shifokorlar nazoratiga olingan.
Hozirda ularning ahvoli yaxshi ekani aytilmoqda. Mutaxassislar ona va chaqaloqning holatini barqaror deb baholamoqda.
Bu voqea yana bir bor tez tibbiy yordam xizmati hayot uchun qanchalik muhim ekanini ko‘rsatdi. Shifokorlarning tezkor harakati esa yana bir hayotni saqlab qolishga xizmat qildi.
…