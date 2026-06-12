Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldi

·27·Jamiyat
Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldi

Samarqand viloyatida tug‘ruqxonaga olib ketilayotgan ayol yo‘l davomida kutilmagan vaziyatda farzandini dunyoga keltirdi. Bu haqda Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiali ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 10 iyun kuni kechqurun sodir bo‘lgan. Tez yordam mashinasida ketayotgan ayolda tug‘ruq jarayoni keskin boshlanib, shifokorlar zudlik bilan yordam ko‘rsatgan. Natijada u sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan.

Chaqaloqning vazni taxminan 4 kilogramm bo‘lib, bu tibbiy jihatdan yetarlicha sog‘lom ko‘rsatkich hisoblanadi. Tug‘ruqdan so‘ng ona va bola darhol shifoxonaga yetkazilgan va shifokorlar nazoratiga olingan.

Hozirda ularning ahvoli yaxshi ekani aytilmoqda. Mutaxassislar ona va chaqaloqning holatini barqaror deb baholamoqda.

Bu voqea yana bir bor tez tibbiy yordam xizmati hayot uchun qanchalik muhim ekanini ko‘rsatdi. Shifokorlarning tezkor harakati esa yana bir hayotni saqlab qolishga xizmat qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiMIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiBugun, 10:37Farzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiFarzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiBugun, 10:34O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaO‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaBugun, 10:32Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiDinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi