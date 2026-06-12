Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildi

·0·Jamiyat
Buxoroda uyida yovvoyi to‘ng‘iz boqqan fuqaro jarimaga tortildi

Buxoro viloyatining Jondor tumanida o‘tkazilgan ekologik reyd davomida noodatiy holat aniqlandi — mahalliy fuqaro o‘z xonadonida yovvoyi to‘ng‘iz saqlab kelgani ma’lum bo‘ldi.

Davlat ekologiya inspektorlari tomonidan o‘tkazilgan tekshiruv natijasida jonivor noqonuniy tarzda saqlanayotgani aniqlanib, darhol tegishli choralar ko‘rildi. To‘ng‘iz mutaxassislar tomonidan tabiat qo‘yniga, o‘z yashash muhitiga qaytarildi.

Mazkur holat yuzasidan xonadon egasiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, unga 2 million 60 ming so‘m miqdorida jarima qo‘llanildi.

Mutasaddilar fuqarolarga yovvoyi hayvonlarni noqonuniy ravishda saqlamaslik, ularni tabiiy muhitidan ajratmaslik zarurligini yana bir bor eslatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiSamarqandda hayratli voqea: tez yordam mashinasida chaqaloq dunyoga keldiBugun, 10:55MIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiMIB: Ko‘chmas mulk kredit qarzi sababli auksionga chiqarildiBugun, 10:37Farzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiFarzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiBugun, 10:34O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaO‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaBugun, 10:32Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi