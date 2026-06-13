AQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandi

·17·Jamiyat
AQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandi

AQSH va Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va’da qilib, fuqarolardan pul olgan shaxslar qo‘lga olindi. Tezkor tadbirlar DXX, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Ichki ishlar organlari hamkorligida o‘tkazildi.

Toshkentda yashovchi fuqaroni AQSHga ishchi viza asosida yuborishni va’da qilgan shaxs 22 ming dollar talab qilgan. U oldindan 5 ming dollar olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Andijonda esa yana bir shaxs fuqaroni Janubiy Koreyaga ishga yuborish evaziga 6 ming dollar so‘rab, 3 ming dollar olgan vaqtda qo‘lga olindi.

Tekshiruvda u avval ham boshqa bir fuqaroni Janubiy Koreyaga yuborishni va’da qilib pul olgani ma’lum bo‘ldi. Hozirda har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Bugun, 12:12Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiTurkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiBugun, 12:1120 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildi20 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildiBugun, 11:43Turkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiTurkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiBugun, 11:32Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiMudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiBugun, 11:19Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladiBugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi