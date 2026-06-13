Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindi
O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligi natijasida xalqaro qidiruvda bo‘lgan ikki nafar shaxs Turkiya hududida aniqlanib, O‘zbekistonga qaytarildi.
Ma’lum qilinishicha, firibgarlikda ayblanib qidiruvga berilgan M.B. uzoq vaqt Turkiyada yashirinib yurgan vaqtida qo‘lga olingan. U belgilangan tartibda O‘zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Shuningdek, Jinoyat kodeksining 104 moddasi bilan qidiruvda bo‘lgan J.B. ham Turkiya hududida ushlanib, vakolatli organlarga topshirildi.
Qayd etilishicha, mazkur fuqarolar tergov va sud jarayonlarini davom ettirish uchun tegishli idoralarga yetkazilgan.
Mutasaddilar O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi hamkorlik qidiruvdagi shaxslarni aniqlash va ularning javobgarlikdan qochib yurishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etayotganini ta’kidladi.
…