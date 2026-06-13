Talabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldi

·18·Jamiyat
Talabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldi

Farg‘ona shahrida yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, piyodaning o‘limiga sababchi bo‘lgan mototsikl haydovchisiga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Bu haqda Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumot berdi.

Xabar qilinishicha, fojiali hodisa Farg‘ona shahrining “Jo‘ydam” mahallasi hududidan o‘tuvchi Farg‘ona ko‘chasida kechki soat 19:30 atrofida sodir bo‘lgan. 29 yoshli haydovchi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilmagan, texnik hujjatlari va davlat raqam belgisi mavjud bo‘lmagan mototsiklni boshqarib kelayotgan vaqtda svetoforning taqiqlovchi signaliga amal qilmagan.

Natijada u belgilangan joydan yo‘lni kesib o‘tayotgan piyodani urib yuborgan. Og‘ir jarohat olgan fuqaro voqea oqibatida vafot etgan. Ma’lum bo‘lishicha, marhum Rishton tumanidan bo‘lib, Farg‘ona shahridagi oliy ta’lim muassasalaridan birida tahsil olgan talaba bo‘lgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Farg‘ona shahar sudida ko‘rib chiqilgan ish jarayonida ayblanuvchi mototsiklni to‘rt oy davomida hech qanday hujjatlarsiz boshqarib kelganini tan olgan. Shu bilan birga, u YTH vaqtida o‘zi ham jarohat olgani sababli voqea tafsilotlarini to‘liq eslay olmasligini bildirgan.

Sud qaroriga ko‘ra, haydovchi 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etildi va unga nisbatan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

Bundan tashqari, sud hukmi bilan jabrlanuvchi tomon foydasiga 44 million so‘m moddiy hamda 100 million so‘m ma’naviy zarar undirilishi belgilandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Toshkentda yo‘l talashib janjal ko‘targan haydovchilar jazoga tortildi...Bugun, 12:12Turkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiTurkiyada yashiringan qidiruvdagi shaxslar O‘zbekistonga olib kelindiBugun, 12:11AQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiAQSH va Janubiy Koreyaga noqonuniy yuborishni va’da qilganlar ushlandiBugun, 11:4720 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildi20 million so‘mlik aliment qarzi bor ota mehmonxonadan topildiBugun, 11:43Turkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiTurkiyada uch kun ichida 4 nafar o‘zbekistonlik vafot etdiBugun, 11:32Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiMudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi