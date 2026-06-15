Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida 14 iyun kuni kechqurun mebel ishlab chiqarish sexida yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa soat 21:36 atrofida “Bo‘ston” MFY hududida joylashgan sexda yuzaga kelgan. Yong‘in oqibatida binoning taxminan 55 kvadrat metr maydonidagi tom qismi va ichki jihozlar zarar ko‘rgan.
Qutqaruvchilar tezkor harakat qilib, sexning 220 kvadrat metrga yaqin qismini yong‘indan asrab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
Yong‘in natijasida jabrlanganlar qayd etilmagan. Hozirda hodisa sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
…