Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdi

·0·Jamiyat
Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdi

Samarqand viloyatida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Voqea vaqtida Damas haydovchisining xavfli manyovri og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lgan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotiga ko‘ra, hodisa 9 iyun kuni soat 18:10 atrofida Paxtachi tumanidagi Mirza Olim mahallasi hududidan o‘tuvchi M-37 avtomobil yo‘lining 138-kilometrida ro‘y bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 1991 yilda tug‘ilgan haydovchi Damas rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, o‘zidan oldin harakatlanayotgan transport vositalarini ortda qoldirish maqsadida asfalt qoplamasi mavjud bo‘lmagan yo‘l yoqasidan harakatlangan.

Biroq yuqori tezlik va noto‘g‘ri tanlangan manyovr oqibatida haydovchi avtomobil ustidan nazoratni yo‘qotgan. Natijada Damas shu yo‘nalishda harakatlanayotgan yuk avtomobilining orqa qismiga kelib qattiq zarb bilan urilgan.

To‘qnashuv ta’siri shu qadar kuchli bo‘lganki, haydovchi tan jarohatlari olgan holda shifoxonaga olib ketilgan. Hodisa aks etgan videolar esa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiQamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiBugun, 12:31Fuqarolar manfaati – adolat mezoniFuqarolar manfaati – adolat mezoniBugun, 12:08Toshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiToshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiBugun, 11:32Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi YTHga uchradiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi YTHga uchradiBugun, 10:24Toshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiToshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiBugun, 08:42Samarqandda fojea: 3 yoshli bola suvga cho‘kib vafot etdiSamarqandda fojea: 3 yoshli bola suvga cho‘kib vafot etdiBugun, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi