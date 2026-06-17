Toshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldi
Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa 17 iyun kuni bozor hududidagi oshxonalardan birida yuzaga kelgan.
Xabarga ko‘ra, yong‘in haqida ma’lumot kelib tushgach, yong‘in-qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan. Mutaxassislarning tezkor harakatlari natijasida alanga atigi 9 daqiqa ichida to‘liq bartaraf etilgan.
Yong‘in oqibatida oshxonaning tom qismi zarar ko‘rgan. Baxtli tomoni, hodisa natijasida jabrlanganlar qayd etilmagan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in chiqish sabablari o‘rganilmoqda. Mutasaddi idoralar tomonidan holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotgani aytilmoqda.
Mazkur voqea yana bir bor jamoat joylarida yong‘in xavfsizligi qoidalariga qat’iy amal qilish zarurligini eslatib turibdi.
…