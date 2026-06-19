O‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildi

·0·Jamiyat
O‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildi

Mamlakatimizda adolat mezonlarini mustahkamlash va jamiyat kushandasi bo‘lmish poraxo‘rlikka qarshi ayovsiz kurashish yo‘lida navbatdagi keskin va tarixiy qadam tashlandi. Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash hamda davlat apparatini halol kadrlar bilan shakllantirish maqsadida yangi tizim ishga tushirildi.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Ichki ishlar vazirligi (IIV) bilan hamkorlikda korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan va sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxslarning yagona elektron reyestrini (maxsus «qora ro‘yxat»ni) yuritishni boshladi. Ushbu tizimga kiritilgan sobiq mansabdorlar va fuqarolar uchun kelajakda bir qator jiddiy va umrbod amal qiluvchi taqiqlar kuchga kiradi.

Elektron reyestr kimlarni qamrab oladi va uning maqsadi nima?

Mazkur raqamlashtirilgan ro‘yxatga jinoiy qonunchilikda belgilangan korrupsion qilmishlarni sodir etgan va qonuniy jazoga tortilgan barcha shaxslar kiritib boriladi. Yangi choradan ko‘zlangan asosiy maqsad — muqaddam korrupsion o‘tmishga ega bo‘lgan, davlat va xalq ishonchini suiiste’mol qilgan kimsalarni davlat boshqaruvi tizimidan, shuningdek, budjet mablag‘larini taqsimlash jarayonlaridan butkul va umrbod chetlashtirishdan iboratdir.

«Qora ro‘yxat»ga tushgan shaxslar uchun amal qiluvchi qat’iy cheklovlar:

Elektron reyestrga ism-sharifi muhrlangan shaxslar uchun quyidagi hayotiy va professional faoliyatlar butkul taqiqlanadi:

  • Davlat xizmati va yuksak e’tirof: Bunday shaxslarning qayta davlat xizmatiga qabul qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Shuningdek, ularning davlat tomonidan beriladigan oliy mukofotlar, orden va medallar bilan taqdirlanishiga cheklov qo‘yiladi.

  • Rahbarlik lavozimlari: Sarsongarchilik va poraxo‘rlikka yo‘l qo‘ygan kimsalar hech bir davlat tashkilotida, vazirlik yoki idoralarda, shuningdek, yurtimizdagi oliy ta’lim muassasalarida (OTM) rahbarlik loyihalari va direktorlik lavozimlarini egallay olmaydilar.

  • Davlat budjeti va loyihalar: Ularning davlat xaridlarida hamda Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) loyihalarida ishtirok etishi taqiqlanadi. Bu cheklov ularning bevosita nazorati ostida bo‘lgan yoki ularga tegishli bo‘lgan shaxsiy biznes tuzilmalariga ham birdek tegishlidir.

  • Siyosiy va jamoatchilik faoliyati: Tezkor ro‘yxatdagi shaxslarning saylab qo‘yiladigan lavozimlarga o‘z nomzodini ko‘rsatishi hamda turli davlat organlari huzurida tashkil etiladigan jamoatchilik kengashlariga a’zo sifatida kirishi qonunan cheklanadi.

Zamin tahlilchilarining yakuniy xulosasi:

Mamlakatimizda korrupsiyaga nisbatan «murosasizlik» tamoyili shunchaki so‘zda emas, balki amalda o‘z ifodasini topmoqda. Bugun ishga tushirilgan elektron reyestr davlat mulkiga ko‘z olaytirganlar uchun kelajak eshiklarini yopib qo‘yuvchi qudratli qonuniy to‘siqdir. Budjet mablag‘larining halol taqsimlanishi va davlat idoralarining tozalanishi yo‘lidagi bu islohot muxlislarimiz va xalqimiz tomonidan katta mamnuniyat bilan kutib olinmoqda.

Yurtimizdagi eng muhim huquqiy islohotlar, qonunchilikdagi yangiliklar va korrupsiyaga qarshi kurashning qaynoq tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiNavoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiBugun, 02:262 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )2 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )Kecha, 17:15Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Stadionda ta’sirli lahza: kolumbiyalik muxlislar o‘zbekistonlik bolakayni ovutdi (video)Kecha, 12:31Olmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiOlmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdiKecha, 12:13Toshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladiToshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladi17.06, 18:36“Ertangi sana” bilan sotilgan sut haqidagi video tarmoqlarda jamoatchilikni e’tiborini tortmoqda! (video)“Ertangi sana” bilan sotilgan sut haqidagi video tarmoqlarda jamoatchilikni e’tiborini tortmoqda! (video)17.06, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi