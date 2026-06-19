Tezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandi

·15·Jamiyat
Tezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandi

Toshkent viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yish bo‘yicha muvaffaqiyatli maxsus operatsiya o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va bojxona organlari xodimlarining hamkorlikdagi tezkor harakatlari natijasida uzoq vaqtdan buyon odil sudlovdan qochib yurgan shaxs qo‘lga olindi.

Qidiruvdagi shaxsning Bekobodda tutilish tafsilotlari

Tezkor tadbir Toshkent viloyatining Bekobod shahrida tashkil etildi. Unda 2025 yildan buyon tergov organlaridan yashirinib, rasmiy qidiruvda bo‘lgan 1992 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning yashiringan joyi aniqlandi va u zararsizlantirildi.

Xonadondagi xufiyona omborxona: Narkotiklar qayerga yashirilgan edi?

Qo‘lga olingan shaxs ijarada yashab kelgan xonadon o‘rnatilgan tartibda va xolis guvohlar ishtirokida tintuv qilinganda, uyning eng kutilmagan joylaridan quyidagi ashyoviy dalillar topildi:

  • Muzlatgich ichidan: 151 gramm «afyun» giyohvandlik moddasi;

  • Hojatxona shaxtasi ichidan: 4 kilogramm 971 gramm og‘irlikdagi «gashish» moddasi.

Dastlabki surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu zahri qotillar O‘zbekiston hududiga qo‘shni davlatdan aylanma yo‘llar — kontrabanda orqali olib kirilgan.

Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishi va ehtiyot chorasi

Mazkur holat yuzasidan ushlangan fuqaroga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:

Jinoiy javobgarlik:

Gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi (Kontrabanda) va 273-moddasi (Giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o‘tkazish) bilan ayblov e’lon qilingan. Tergov manfaatlarini ko‘zlab, ushbu shaxsga nisbatan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Ijtimoiy sharh va ogohlantirish:

Giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosi va kontrabandasi nafaqat qonunbuzarlik, balki millat genofondi hamda jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi mudhish jinoyatdir. Bu kabi tezkor tadbirlar mamlakatimizda Narkotrafikka qarshi kurash murosasiz va uzluksiz davom etayotganini ko‘rsatadi. Qonunbuzarlik uchun jazo muqarrardir.

Toshkent viloyatiBekabadO'zbekistonDavlat xavfsizligi xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaCho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaBugun, 15:43Sergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildiSergelida pnevmatik qurollarning noqonuniy savdo zanjiri fosh etildiBugun, 13:26IIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildiIIV tizimida yangilik: Xodimlarning nojo‘ya harakatini ochuvchi bot ishga tushirildiBugun, 12:57O‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiO‘zbekistonda korrupsiyaga qo‘l urganlar uchun umrbod cheklovlar joriy etildiBugun, 08:36Navoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiNavoiyda rulda uxlab qolish ayanchli fojia bilan yakunlandiBugun, 02:262 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )2 ming so‘mlik pulni yirtib raqsga tushgan erkak keng jamoatchilikning e’tiborini tortdi (video )Kecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda