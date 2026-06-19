Tezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandi
Toshkent viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo‘yish bo‘yicha muvaffaqiyatli maxsus operatsiya o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va bojxona organlari xodimlarining hamkorlikdagi tezkor harakatlari natijasida uzoq vaqtdan buyon odil sudlovdan qochib yurgan shaxs qo‘lga olindi.
Qidiruvdagi shaxsning Bekobodda tutilish tafsilotlari
Tezkor tadbir Toshkent viloyatining Bekobod shahrida tashkil etildi. Unda 2025 yildan buyon tergov organlaridan yashirinib, rasmiy qidiruvda bo‘lgan 1992 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning yashiringan joyi aniqlandi va u zararsizlantirildi.
Xonadondagi xufiyona omborxona: Narkotiklar qayerga yashirilgan edi?
Qo‘lga olingan shaxs ijarada yashab kelgan xonadon o‘rnatilgan tartibda va xolis guvohlar ishtirokida tintuv qilinganda, uyning eng kutilmagan joylaridan quyidagi ashyoviy dalillar topildi:
Muzlatgich ichidan: 151 gramm «afyun» giyohvandlik moddasi;
Hojatxona shaxtasi ichidan: 4 kilogramm 971 gramm og‘irlikdagi «gashish» moddasi.
Dastlabki surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu zahri qotillar O‘zbekiston hududiga qo‘shni davlatdan aylanma yo‘llar — kontrabanda orqali olib kirilgan.
Qonun ustuvorligi: Jinoyat ishi va ehtiyot chorasi
Mazkur holat yuzasidan ushlangan fuqaroga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:
Jinoiy javobgarlik:
Gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi (Kontrabanda) va 273-moddasi (Giyohvandlik vositalarini o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o‘tkazish) bilan ayblov e’lon qilingan. Tergov manfaatlarini ko‘zlab, ushbu shaxsga nisbatan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Ijtimoiy sharh va ogohlantirish:
Giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosi va kontrabandasi nafaqat qonunbuzarlik, balki millat genofondi hamda jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi mudhish jinoyatdir. Bu kabi tezkor tadbirlar mamlakatimizda Narkotrafikka qarshi kurash murosasiz va uzluksiz davom etayotganini ko‘rsatadi. Qonunbuzarlik uchun jazo muqarrardir.
…