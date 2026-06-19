Kuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildi
Toshkent shahrida ob-havo yomonlashib, kuchli shamol va mo‘l yog‘inlar kuzatilmoqda. Bunday sharoitda daraxtlar qulashi yoki elektr tarmoqlari uzilishi xavfi borligi sababli, barcha mas’ul xizmatlar to‘liq shay holatga keltirilgan. Fuqarolardan avtomobillarini daraxtlar, reklama konstruksiyalari va beqaror inshootlar yaqiniga qo‘ymasliklari so‘raladi. Shuningdek, xavfli hududlar va elektr simlari yaqinida yurmaslik tavsiya etilmoqda. Favqulodda holatlarda bir yuz o‘n ikki yoki bir ming ellik besh raqamlariga, shuningdek, belgilangan dispetcherlik xizmatlariga zudlik bilan murojaat qilishingiz mumkin. Ehtiyot bo‘ling va xavfsizlik qoidalariga amal qiling.
Toshkent shahrida ob-havo sharoiti yomonlashgani, kuchli shamol va mo‘l yog‘ingarchilik kuzatilayotgani ma’lum qilindi.
Shu sabab elektr uzatish tarmoqlari uzilishi, daraxtlar qulashi va chang-to‘zonli holatlar yuzaga kelishi xavfi bor.
Shahardagi barcha mas’ul xizmatlar to‘liq shay holatga keltirilgan.
Fuqarolardan avtomobillarni daraxtlar, reklama konstruksiyalari va mustahkam o‘rnatilmagan inshootlar yaqinida qoldirmaslik so‘raldi.
Shuningdek, elektr uzatish tarmoqlari va xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan hududlar yaqinida yurmaslik tavsiya etildi.
Favqulodda holatlarda 112 yagona raqami, 1055 dispetcherlik xizmati yoki (71) 212-69-80, (71) 212-69-82 raqamlariga murojaat qilish mumkin.
…