Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi

·1·Jamiyat
Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldi

Kecha, 18 iyun kuni Farg‘ona viloyati Marg‘ilon shahrida joylashgan poyabzal ishlab chiqarish sexida yong‘in chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Xabarga ko‘ra, soat 15:36 da “112” tizimi orqali “Tuyagum” mahallasi, Oydin ko‘chasidagi xonadonlardan birida alanga ko‘tarilgani haqida chaqiriq kelib tushgan.

Voqea joyiga 8 ta yong‘in-qutqaruv ekipaji tezkor ravishda yetib borgan. Yong‘in soat 16:00 da qurshab olinib, 16:20 da to‘liq o‘chirilgan.

Afsuski, yong‘in oqibatida xonadonning 120 kvadrat metr qismi, shuningdek, unga tutash poyabzal sexining 120 kvadrat metr maydoni va chinni buyumlar omborining 60 kvadrat metr qismi zarar ko‘rgan. Binolarning tom qismi, ichki jihozlar va mahsulotlar yonib ketgan.

Tezkor harakatlar tufayli taxminan 200 kvadrat metr maydon saqlab qolingan. Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q.

Hozirda yong‘in sabablari hamda yetkazilgan zarar miqdori bo‘yicha tergov va tekshiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiJizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiBugun, 17:46Kuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiKuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiBugun, 17:23Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaIsfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaBugun, 17:15Samarqandlik bolakayning AQSH Eksport-import banki raisi bilan savdolashgani barchani hayratlantirdiSamarqandlik bolakayning AQSH Eksport-import banki raisi bilan savdolashgani barchani hayratlantirdiBugun, 16:22Cho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaCho‘kayotgan do‘stini qutqarish uchun suvga sakragan 8 yoshli bolani ko‘pchilik qidirishmoqdaBugun, 15:43Tezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandiTezkor operatsiya: 5 kg giyohvand moddalarni yashirib kelgan shaxs ushlandiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda