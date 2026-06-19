Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlari

·18·Jamiyat
Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlari

Bosh prokuratura Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda o‘zini prokuratura xodimi sifatida tanishtirib, odamlarning ishonchiga kirib kelgan A.A. ismli shaxs qo‘lga olindi. Bosh prokuratura axborot xizmatining ma’lum qilishicha, mazkur soxta xodim fuqarolarga katta va’dalar berib, ularni juda yirik miqdordagi mablag‘larga chuv tushirib kelgan.

Jinoiy sxemalar va yetkazilgan zarar xronikasi

Gumonlanuvchi A.A.ning «faoliyat ko‘lami» ancha keng bo‘lib, u yer sotishdan tortib, mashina almashtirish va hatto yaqin tanishining uyini tunashgacha bo‘lgan jinoyatlarga qo‘l urgan:

Jabrlanuvchilar

Qo‘llanilgan jinoiy sxema va berilgan va’dalar

Ko‘rilgan zarar miqdori

B.M. va S.Sh.

Arzon narxda bug‘doy sotib olib, uni qayta ishlash orqali yuqori daromad olish va’dasi

1,7 milliard so‘m

M.T. (Tadbirkor)

Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi 50 sotix yer maydoni bo‘yicha bekor qilingan qarorni tiklab berish

95 000 AQSH dollari

I.N.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali ishonchga kirib, 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasini yangi Gentra'ga almashtirib berish va’dasi (mashinani egallab, boshqaga sotib yuborgan)

Cobalt avtomashinasi

A.K.

Jamiyatda yaqin munosabat o‘rnatib, uy kaliti nusxasini qo‘lga kiritish. Uy egasi sayohatdaligidan foydalanib xonadonni tunash

Ko‘p miqdordagi tilla taqinchoqlar

Qonun ustuvorligi: Rasmiy ayblov va ehtiyot chorasi

Soxta xodimning qonunga xilof harakatlariga chek qo‘yildi. 2026 yil 18 iyun kuni gumonlanuvchi A.A.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining firibgarlik, o‘g‘irlik va boshqa tegishli moddalari bilan rasmiy ayblov e’lon qilindi.

Tergov harakatlari davomida uning jamiyatdan ajratilgan holda saqlanishini ta’minlash va tergovdan qochishga urinishlarining oldini olish maqsadida sud tomonidan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.

Bosh prokuratura fuqarolarni ogohlikka chaqiradi:

Mazkur shaxsning jinoiy harakatlaridan zarar ko‘rgan boshqa fuqarolar ham bo‘lishi mumkinligi istisno etilmaydi. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu shaxsning firibgarlik tuzog‘iga tushgan bo‘lsangiz yoxud holat bo‘yicha biror muhim ma’lumotga ega bo‘lsangiz, Bosh prokuraturaning «1161» qisqa raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishingiz so‘raladi.

O'zbekiston RespublikasiToshkentCobaltGentra
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiSamarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiKecha, 23:2774 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandiKecha, 23:12Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiFarg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 17:48Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiJizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiKecha, 17:46Kuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiKuchli shamol va yog‘ingarchilik vaqtida ehtiyotkorlikka chaqirildiKecha, 17:23Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaIsfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqdaKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda