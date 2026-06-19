Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlari
Bosh prokuratura Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda o‘zini prokuratura xodimi sifatida tanishtirib, odamlarning ishonchiga kirib kelgan A.A. ismli shaxs qo‘lga olindi. Bosh prokuratura axborot xizmatining ma’lum qilishicha, mazkur soxta xodim fuqarolarga katta va’dalar berib, ularni juda yirik miqdordagi mablag‘larga chuv tushirib kelgan.
Jinoiy sxemalar va yetkazilgan zarar xronikasi
Gumonlanuvchi A.A.ning «faoliyat ko‘lami» ancha keng bo‘lib, u yer sotishdan tortib, mashina almashtirish va hatto yaqin tanishining uyini tunashgacha bo‘lgan jinoyatlarga qo‘l urgan:
Jabrlanuvchilar
Qo‘llanilgan jinoiy sxema va berilgan va’dalar
Ko‘rilgan zarar miqdori
B.M. va S.Sh.
Arzon narxda bug‘doy sotib olib, uni qayta ishlash orqali yuqori daromad olish va’dasi
1,7 milliard so‘m
M.T. (Tadbirkor)
Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi 50 sotix yer maydoni bo‘yicha bekor qilingan qarorni tiklab berish
95 000 AQSH dollari
I.N.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali ishonchga kirib, 2014 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasini yangi Gentra'ga almashtirib berish va’dasi (mashinani egallab, boshqaga sotib yuborgan)
Cobalt avtomashinasi
A.K.
Jamiyatda yaqin munosabat o‘rnatib, uy kaliti nusxasini qo‘lga kiritish. Uy egasi sayohatdaligidan foydalanib xonadonni tunash
Ko‘p miqdordagi tilla taqinchoqlar
Qonun ustuvorligi: Rasmiy ayblov va ehtiyot chorasi
Soxta xodimning qonunga xilof harakatlariga chek qo‘yildi. 2026 yil 18 iyun kuni gumonlanuvchi A.A.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining firibgarlik, o‘g‘irlik va boshqa tegishli moddalari bilan rasmiy ayblov e’lon qilindi.
Tergov harakatlari davomida uning jamiyatdan ajratilgan holda saqlanishini ta’minlash va tergovdan qochishga urinishlarining oldini olish maqsadida sud tomonidan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanildi.
Bosh prokuratura fuqarolarni ogohlikka chaqiradi:
Mazkur shaxsning jinoiy harakatlaridan zarar ko‘rgan boshqa fuqarolar ham bo‘lishi mumkinligi istisno etilmaydi. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu shaxsning firibgarlik tuzog‘iga tushgan bo‘lsangiz yoxud holat bo‘yicha biror muhim ma’lumotga ega bo‘lsangiz, Bosh prokuraturaning «1161» qisqa raqamli ishonch telefoniga murojaat qilishingiz so‘raladi.
…