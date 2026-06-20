Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindi

·21·Jamiyat
Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindi

Toshkent viloyatidagi “Bo‘zsuv” kanalida halokat yoqasida qolgan fuqaro Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilarining tezkor harakatlari tufayli omon qoldi. Bu haqda FVV matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, 19 iyun kuni soat 13:00 lar atrofida Chirchiq shahrining “Sharq” mahallasi hududidan o‘tuvchi kanal bo‘yida profilaktik nazorat ishlarini olib borayotgan qutqaruvchilar suv oqimida harakatsiz holda oqib ketayotgan erkakni payqab qolgan.

Vaziyatning jiddiyligini inobatga olgan qutqaruvchilar zudlik bilan harakatga o‘tib, suvga tushgan holda fuqaroni qirg‘oqqa olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Hushsiz ahvolda bo‘lgan erkakka voqea joyining o‘zida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hozirda uning sog‘lig‘i qoniqarli holatda bo‘lib, hayotiga xavf yo‘q.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro ehtiyotsizlik oqibatida kanalga tushib ketgan. Suzish ko‘nikmasi bo‘lmagani sababli esa kuchli suv oqimi uni olib ketgan.

FVV mutaxassislari fuqarolarni suv havzalari atrofida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirib, ehtiyotsizlik og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkinligini yana bir bor eslatdi.

Toshkent viloyatiChirchiqFVV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiSamarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiKecha, 23:2774 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandiKecha, 23:12Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariSoxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariKecha, 23:09Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiFarg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 17:48Jizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiJizzaxda kuchli sel: 3 ta mashina oqib ketdiKecha, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda