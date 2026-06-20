Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonlik aktyor va tadbirkor Muhammadali Navro‘zov hayotida yana bir muhim va quvonchli voqea ro‘y berdi. San’atkor uchinchi marta ota bo‘lgani haqida ma’lum qildi.
Bu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar va yaqinlari Navro‘zovlar oilasini ushbu qutlug‘ voqea bilan tabriklab, ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…