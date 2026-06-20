Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siri

·1·Jamiyat
Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siri

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) 2026 yilning may oyi yakunlari bo‘yicha poytaxt ko‘chmas mulk bozorining holatini tahlil qildi. Unga ko‘ra, bozorda narxlar shakllanishida joylashuv (lokatsiya) omili yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, yangi joriy etilgan naqd pulsiz hisob-kitob tizimi hozircha keskin tebranishlarni keltirib chiqarmadi.

Tumanlar kesimida narxlar farqi (1 m² uchun)

Uy-joyning ta’mirlangani va eng asosiysi — markazda joylashgani narx belgilashda bosh mezon bo‘lib qolmoqda. Birlamchi bozordagi holat tumanlar kesimida keskin farqlanadi:

Tuman maqomi / Nomi

1 m² uchun o‘rtacha narx

Markazga nisbatan farqi

Mirobod tumani (Markaz)

$2137

Eng qimmat hudud, yuqori talab saqlanib qolmoqda

Sergeli tumani (Chekka hudud)

$1070

Markazga qaraganda naqd ikki baravar arzon

Xonalar soni bo‘yicha bozor dinamikasi

Ikkilamchi uy-joy bozorida umumiy hisobda yillik o‘sish kuzatilayotgan bo‘lsa-da, kvartiralarning hajmiga qarab tendensiyalar turlicha shakllanmoqda:

  • Kichik va o‘rta kvartiralar (1-3 xonali): Bu segmentda xaridorlar uchun barqarorlik hukmron. Narxlar keskin ko‘tarilgani ham, tushgani ham yo‘q — talab va taklif muvozanatda.

  • Katta hajmdagi uy-joylar (4 xonali va undan yuqori): Bu segmentda narxlarning pasayishi kuzatilmoqda. Buning sababi — katta maydonga ega uylarning likvidliligi (tez sotilishi) pastroq va ularni saqlash xarajatlari yuqoriligi tufayli xaridorlar ko‘proq ixcham uylarni afzal ko‘rishmoqda.

Naqd pulsiz hisob-kitoblar: Bozor qanday reaksiya bildirdi?

2026 yilning aprel va may oylaridan boshlab uy-joy oldi-sotdisida majburiy naqd pulsiz hisob-kitob tizimiga o‘tilishi ko‘pchilikda «narxlar sun’iy ravishda ko‘tarilib ketadi» degan xavotirni uyg‘otgan edi.

MHTI xulosasi:

Dastlabki ikki oylik kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, yangi tartib bozorga keskin shok effektini bermadi, narxlar barqaror qoldi. Biroq, ushbu choraning ko‘chmas mulk bozoriga haqiqiy va uzoq muddatli ta’sirini to‘liq baholash uchun 2026 yilning 2-3 choraklari yakunlarini kutish kerak bo‘ladi. So‘mdagi hisob-kitoblar va bank komissiyalarining bozorga ta’siri kuz oylariga borib yaqqolroq namoyon bo‘ladi.

Poytaxt ko‘chmas mulk bozoridagi o‘zgarishlarni biz bilan kuzatishda davom eting!

ToshkentMirobod tumaniSergeli tumaniMakroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Xavotirli tajriba: Fuqarolar SMS-kodini firibgarlarga berishga tayyor!Bugun, 16:28Qorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiQorasuv-2 dahasida 5 ta ko‘p qavatli uy gazsiz qoldiBugun, 15:59Namanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiNamanganda yirik miqdordagi qalbaki valyuta savdosi fosh etildiBugun, 15:40Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiKredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindiBugun, 14:18Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda