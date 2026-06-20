Toshkent uy-joy bozorida joylashuv va naqd pulsiz hisob-kitoblar ta’siri
Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) 2026 yilning may oyi yakunlari bo‘yicha poytaxt ko‘chmas mulk bozorining holatini tahlil qildi. Unga ko‘ra, bozorda narxlar shakllanishida joylashuv (lokatsiya) omili yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, yangi joriy etilgan naqd pulsiz hisob-kitob tizimi hozircha keskin tebranishlarni keltirib chiqarmadi.
Tumanlar kesimida narxlar farqi (1 m² uchun)
Uy-joyning ta’mirlangani va eng asosiysi — markazda joylashgani narx belgilashda bosh mezon bo‘lib qolmoqda. Birlamchi bozordagi holat tumanlar kesimida keskin farqlanadi:
Tuman maqomi / Nomi
1 m² uchun o‘rtacha narx
Markazga nisbatan farqi
Mirobod tumani (Markaz)
$2137
Eng qimmat hudud, yuqori talab saqlanib qolmoqda
Sergeli tumani (Chekka hudud)
$1070
Markazga qaraganda naqd ikki baravar arzon
Xonalar soni bo‘yicha bozor dinamikasi
Ikkilamchi uy-joy bozorida umumiy hisobda yillik o‘sish kuzatilayotgan bo‘lsa-da, kvartiralarning hajmiga qarab tendensiyalar turlicha shakllanmoqda:
Kichik va o‘rta kvartiralar (1-3 xonali): Bu segmentda xaridorlar uchun barqarorlik hukmron. Narxlar keskin ko‘tarilgani ham, tushgani ham yo‘q — talab va taklif muvozanatda.
Katta hajmdagi uy-joylar (4 xonali va undan yuqori): Bu segmentda narxlarning pasayishi kuzatilmoqda. Buning sababi — katta maydonga ega uylarning likvidliligi (tez sotilishi) pastroq va ularni saqlash xarajatlari yuqoriligi tufayli xaridorlar ko‘proq ixcham uylarni afzal ko‘rishmoqda.
Naqd pulsiz hisob-kitoblar: Bozor qanday reaksiya bildirdi?
2026 yilning aprel va may oylaridan boshlab uy-joy oldi-sotdisida majburiy naqd pulsiz hisob-kitob tizimiga o‘tilishi ko‘pchilikda «narxlar sun’iy ravishda ko‘tarilib ketadi» degan xavotirni uyg‘otgan edi.
MHTI xulosasi:
Dastlabki ikki oylik kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, yangi tartib bozorga keskin shok effektini bermadi, narxlar barqaror qoldi. Biroq, ushbu choraning ko‘chmas mulk bozoriga haqiqiy va uzoq muddatli ta’sirini to‘liq baholash uchun 2026 yilning 2-3 choraklari yakunlarini kutish kerak bo‘ladi. So‘mdagi hisob-kitoblar va bank komissiyalarining bozorga ta’siri kuz oylariga borib yaqqolroq namoyon bo‘ladi.
Poytaxt ko‘chmas mulk bozoridagi o‘zgarishlarni biz bilan kuzatishda davom eting!
…