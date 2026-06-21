Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...

·57·Jamiyat
Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...

Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining "Navoiy" chegara bojxona posti xodimlari tomonidan dori vositalarini yurtimizga noqonuniy tarzda olib kirishga bo‘lgan urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Shaxsiy ko‘rik davomida O‘zbekistonga kirib kelayotgan fuqaroning "ayyorgona" rejasi fosh etildi.

Qoidabuzarlik tafsilotlari va yashirish usuli

Bojxonachilarning diqqatini tortgan fuqaro tekshirilganda, u mahsulotlarni quyidagicha niqoblagani aniqlandi:

  • Yashirish usuli: Qoidabuzar dori vositalarini bojxona nazoratidan yashirish maqsadida ularni o‘z oyoqlariga yopishqoq tasma (skotch) yordamida mahkamlab olgan.

  • Aniqlangan tovarlar: O‘tkazilgan shaxsiy ko‘rik natijasida fuqarodan jami 277 dona dori vositasi topildi. Ushbu mahsulotlar og‘zaki so‘rov paytida ma’lum qilinmagan va deklaratsiyada ko‘rsatilmagan.

  • Tijoriy qiymati: Ichki bozorda kelgusida pullash maqsadida olib kirilayotgan ushbu dorilar partiyasining dastlabki qiymati 8 million so‘mdan ortiq deb baholanmoqda.

Joriy holat va Bojxona qo‘mitasi eslatmasi

Mazkur holat yuzasidan hozirda tegishli protsessual choralar ko‘rilmoqda va surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.

Muhim eslatma: Bojxona qo‘mitasi fuqarolarga chegara bojxona postlari orqali tovarlarni olib o‘tishda ularni to‘g‘ri deklaratsiyalash majburiy ekanligini eslatib o‘tadi. Qonunchilikni aylanib o‘tishga bo‘lgan bu kabi urinishlar, odatda, mana shunday noqulay vaziyat va javobgarlik bilan yakunlanadi.

NavoiyO'zbekistonBojxona qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiQibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiBugun, 17:11Stadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiStadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiBugun, 17:01Navoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiNavoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiBugun, 16:47Bo‘yi bilan barchani hayratga solgan gigant inspektor tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bo‘yi bilan barchani hayratga solgan gigant inspektor tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 14:01Toshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildiToshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildiBugun, 11:01Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiQarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiKecha, 23:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda