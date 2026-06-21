Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...
Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining "Navoiy" chegara bojxona posti xodimlari tomonidan dori vositalarini yurtimizga noqonuniy tarzda olib kirishga bo‘lgan urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Shaxsiy ko‘rik davomida O‘zbekistonga kirib kelayotgan fuqaroning "ayyorgona" rejasi fosh etildi.
Qoidabuzarlik tafsilotlari va yashirish usuli
Bojxonachilarning diqqatini tortgan fuqaro tekshirilganda, u mahsulotlarni quyidagicha niqoblagani aniqlandi:
Yashirish usuli: Qoidabuzar dori vositalarini bojxona nazoratidan yashirish maqsadida ularni o‘z oyoqlariga yopishqoq tasma (skotch) yordamida mahkamlab olgan.
Aniqlangan tovarlar: O‘tkazilgan shaxsiy ko‘rik natijasida fuqarodan jami 277 dona dori vositasi topildi. Ushbu mahsulotlar og‘zaki so‘rov paytida ma’lum qilinmagan va deklaratsiyada ko‘rsatilmagan.
Tijoriy qiymati: Ichki bozorda kelgusida pullash maqsadida olib kirilayotgan ushbu dorilar partiyasining dastlabki qiymati 8 million so‘mdan ortiq deb baholanmoqda.
Joriy holat va Bojxona qo‘mitasi eslatmasi
Mazkur holat yuzasidan hozirda tegishli protsessual choralar ko‘rilmoqda va surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.
Muhim eslatma: Bojxona qo‘mitasi fuqarolarga chegara bojxona postlari orqali tovarlarni olib o‘tishda ularni to‘g‘ri deklaratsiyalash majburiy ekanligini eslatib o‘tadi. Qonunchilikni aylanib o‘tishga bo‘lgan bu kabi urinishlar, odatda, mana shunday noqulay vaziyat va javobgarlik bilan yakunlanadi.
…