Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
«Toshkent metropoliteni» davlat unitar korxonasi metro bekatlarida reklama bannerlari mazmuni ruxsatsiz o‘zgartirilganini aniqladi. 21 iyun kuni tunda o‘tkazilgan tekshiruv vaqtida 20 dan ortiq bekat vestibyulida kelishilmagan reklama materiallari topilgan.
Ma’lum qilinishicha, ushbu holatlarga aloqador shaxslar aniqlangan. Reklama beruvchilar bannerlar mazmuniga rasmiy ruxsat olmasdan o‘zgartirish kiritgan.
Qoidabuzarlarga nisbatan ma’muriy ta’sir choralari qo‘llangan. Metropoliten rahbariyati transport obyekti hududida o‘tkaziladigan har qanday piar aksiyasi, reklama materialini almashtirish yoki uning mazmuniga tuzatish kiritish oldindan kelishilishi shartligini eslatdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…