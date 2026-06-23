«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi

·0·Jamiyat
«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi

Toshkentda sovuq suv uchun o‘rnatilayotgan yangi hisoblagichlar ishi bo‘yicha aholi murojaatlari ko‘paygach, «Toshkent shahar suv ta’minoti» korxonasi izoh berdi. Shaharliklarning asosiy e’tirozlari qurilmalar ma’lumotni avtomatik yubormasligi va ayrim holatlarda hisob-kitob summasi keskin oshishi bilan bog‘liq.

Korxona ma’lumotiga ko‘ra, hozirgi bosqichda hisoblagichlar ko‘rsatkichni billing tizimiga mustaqil ravishda uzatmaydi. Ma’lumotlar abonent bo‘limi xodimlari tomonidan oyiga bir marta Walk-by texnologiyasi orqali masofadan o‘qib olinadi. Bu usul xodim hudud bo‘ylab yurgan vaqtda hisoblagich ma’lumotini yaqin masofadan qabul qilish imkonini beradi.

Mazkur tizim Yangixayot va Sergeli tumanlarida joriy etilgan. Hozirda uni Yakkasaroy tumanida ham ishga tushirish jarayoni ketmoqda.

Katta miqdordagi hisob-kitoblar esa dastlabki haqiqiy ko‘rsatkich olinguniga qadar to‘lov o‘rtacha sutkalik iste’mol asosida hisoblanishi bilan izohlandi. Hisoblagich ma’lumoti o‘qilgandan keyin tizim avtomatik ravishda qayta hisob-kitob qiladi.

Korxona hisoblagichlar ortiqcha suv sarfini yozib qo‘ymasligini bildirdi. Agar iste’mol kutilmaganda oshsa, aholiga santexnika jihozlarini tekshirish tavsiya etilgan. Ayniqsa, unitaz bachoklaridagi yashirin oqishlar katta hisob-kitoblarning eng ko‘p uchraydigan sabablaridan biri sifatida ko‘rsatilgan.

Yangi hisoblagichlarni o‘rnatish bepulligicha qolmoqda. Qurilma montaj qilingan kunning o‘zida ma’lumotlar bazasiga kiritiladi.

ToshkentToshkent shahar suv ta’minotiSuv hisoblagichiSergeliYangixayotYakkasaroy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiBugun, 15:43Piskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiPiskentda avtodo‘konda yong‘in yuz berdiBugun, 15:38Farg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiFarg‘ona viloyatida 1,1 trln so‘mlik soxta bankrotlik holati aniqlandiBugun, 14:36Toshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiToshkentda tezkor qutqaruv: 3 kishi omon qoldiBugun, 14:12Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiLola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildiBugun, 13:14Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi