1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi
1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga oshirilishi munosabati bilan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori ham o‘zgaradi. Soliqlar, yig‘imlar, davlat boji, davlat xizmatlari va litsenziyalar uchun to‘lovlar ham yangi BHM asosida hisoblanadi.
Yangi miqdor bo‘yicha xavfsizlik kamarini taqmaslik, shuningdek, texnik ko‘rikdan o‘tmagan yoki aptechkasi bo‘lmagan transport vositasidan foydalanish uchun 220 ming so‘m jarima belgilanadi.
Hujjatlarsiz yoki sug‘urtasiz avtomobil boshqarganlik uchun jarima 440 ming so‘mni tashkil etadi. To‘xtash qoidalarini buzish 880 ming so‘mga tushadi.
Yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar:
• Xavfsizlik kamarini taqmaslik, 0,5 BHM — 220 000 so‘m
• Texnik ko‘rikdan o‘tmaslik yoki aptechka bo‘lmasligi, 0,5 BHM — 220 000 so‘m
• Hujjatlarsiz boshqarish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Sug‘urtasiz boshqarish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Qizil chiroqda harakatlanish, 3 BHM — 1 320 000 so‘m
• Taqiqlangan joyda to‘xtash, 2 BHM — 880 000 so‘m
• Rulda telefondan foydalanish, 3 BHM — 1 320 000 so‘m
• Davlat raqamisiz boshqarish, 5 BHM — 2 200 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 20 kilometrgacha oshirish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 20–40 kilometrga oshirish, 5 BHM — 2 200 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 40–60 kilometrga oshirish, 9 BHM — 3 960 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 60 kilometrdan ko‘proq oshirish, 15 BHM — 6 600 000 so‘m
• Qarama-qarshi harakat yo‘lagiga chiqish, 10 BHM — 4 400 000 so‘m
• Mast holda avtomobil boshqarish, 40 BHM — 17 600 000 so‘m
• Ruxsatsiz qoraytirilgan oyna bilan harakatlanish, 25 BHM — 11 000 000 so‘m
Eng katta jarima mast holda transport vositasini boshqarganlik uchun belgilangan bo‘lib, uning miqdori 17,6 million so‘mga yetadi. Ruxsatsiz qoraytirilgan oyna uchun esa 11 million so‘m jarima qo‘llanadi.
…