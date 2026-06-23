1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi

·35·Jamiyat
1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi

1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga oshirilishi munosabati bilan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori ham o‘zgaradi. Soliqlar, yig‘imlar, davlat boji, davlat xizmatlari va litsenziyalar uchun to‘lovlar ham yangi BHM asosida hisoblanadi.

Yangi miqdor bo‘yicha xavfsizlik kamarini taqmaslik, shuningdek, texnik ko‘rikdan o‘tmagan yoki aptechkasi bo‘lmagan transport vositasidan foydalanish uchun 220 ming so‘m jarima belgilanadi.

Hujjatlarsiz yoki sug‘urtasiz avtomobil boshqarganlik uchun jarima 440 ming so‘mni tashkil etadi. To‘xtash qoidalarini buzish 880 ming so‘mga tushadi.

Yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar:

• Xavfsizlik kamarini taqmaslik, 0,5 BHM — 220 000 so‘m
• Texnik ko‘rikdan o‘tmaslik yoki aptechka bo‘lmasligi, 0,5 BHM — 220 000 so‘m
• Hujjatlarsiz boshqarish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Sug‘urtasiz boshqarish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Qizil chiroqda harakatlanish, 3 BHM — 1 320 000 so‘m
• Taqiqlangan joyda to‘xtash, 2 BHM — 880 000 so‘m
• Rulda telefondan foydalanish, 3 BHM — 1 320 000 so‘m
• Davlat raqamisiz boshqarish, 5 BHM — 2 200 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 20 kilometrgacha oshirish, 1 BHM — 440 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 20–40 kilometrga oshirish, 5 BHM — 2 200 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 40–60 kilometrga oshirish, 9 BHM — 3 960 000 so‘m
• Tezlikni soatiga 60 kilometrdan ko‘proq oshirish, 15 BHM — 6 600 000 so‘m
• Qarama-qarshi harakat yo‘lagiga chiqish, 10 BHM — 4 400 000 so‘m
• Mast holda avtomobil boshqarish, 40 BHM — 17 600 000 so‘m
• Ruxsatsiz qoraytirilgan oyna bilan harakatlanish, 25 BHM — 11 000 000 so‘m

Eng katta jarima mast holda transport vositasini boshqarganlik uchun belgilangan bo‘lib, uning miqdori 17,6 million so‘mga yetadi. Ruxsatsiz qoraytirilgan oyna uchun esa 11 million so‘m jarima qo‘llanadi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatQahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatBugun, 19:23Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Bugun, 18:59Bekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBugun, 17:10Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Bugun, 16:11«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdiBugun, 16:08Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiBugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi