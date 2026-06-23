Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?

·15·Jamiyat
Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?

Toshkentda yangi o‘rnatilgan sovuq suv hisoblagichlarining ishlashi bo‘yicha aholi murojaatlari ko‘paydi. Shaharliklar asosan qurilmalar ko‘rsatkichlarni avtomatik uzatmayotgani va ayrim xonadonlarda to‘lov summasi keskin oshganidan shikoyat qilmoqda.

«Toshkent shahar suv ta’minoti» korxonasi ushbu masalalar bo‘yicha tushuntirish berib, yangi hisoblagichlar qanday ishlashi va hisob-kitoblar qay tartibda amalga oshirilishini ma’lum qildi.

Ma’lumotlar nega avtomatik uzatilmaydi?

Korxona ma’lumotiga ko‘ra, hozirgi bosqichda «aqlli» hisoblagichlar ko‘rsatkichlarni billing tizimiga mustaqil va avtomatik ravishda yubormaydi.

Ma’lumotlar har oyda bir marta abonent bo‘limlari xodimlari tomonidan Walk-by texnologiyasi orqali yig‘iladi. Ushbu usulda mutaxassislar hududni aylanib chiqib, hisoblagich ko‘rsatkichlarini qurilmaga yaqinlashmasdan masofadan o‘qiydi.

Mazkur tizim Yangihayot va Sergeli tumanlarida joriy etilgan. Ayni paytda Yakkasaroy tumanida ham uni ishga tushirish ishlari olib borilmoqda.

Katta to‘lovlar qanday paydo bo‘ladi?

Birinchi haqiqiy ko‘rsatkichlar tizimga kelib tushguniga qadar suv uchun to‘lovlar xonadonning o‘rtacha kunlik iste’moli asosida hisoblanadi.

Xodimlar hisoblagichdagi haqiqiy ma’lumotlarni o‘qigach, billing tizimi avvalgi hisob-kitoblarni avtomatik ravishda qayta ko‘rib chiqadi.

Shu sababli dastlab ko‘rsatilgan yuqori to‘lov summasi haqiqiy ko‘rsatkichlar kiritilganidan keyin o‘zgarishi mumkin.

Hisoblagich suvni ortiqcha hisoblayaptimi?

«Toshkent shahar suv ta’minoti»ning ta’kidlashicha, o‘rnatilgan asboblar amalda sarflangan suv hajmini qayd etadi.

Agar xonadonda suv iste’moli kutilmaganda ko‘paygan bo‘lsa, aholiga santexnika jihozlarini tekshirish tavsiya qilindi.

Ayniqsa, ko‘zga tashlanmaydigan yashirin sizib chiqishlar katta sarfga olib kelishi mumkin. Hojatxonadagi suv to‘kish bakidan uzluksiz suv oqishi yuqori to‘lovlar kelib chiqishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri sifatida ko‘rsatildi.

Hisoblagich o‘rnatish bepul

Korxona hisoblagichlarni o‘rnatish bepul amalga oshirilishini ma’lum qildi. Yangi qurilmani yagona ma’lumotlar bazasida ro‘yxatdan o‘tkazish ham uni o‘rnatish kunida bajariladi.

Shaharliklarga to‘lovda keskin o‘zgarish kuzatilsa, avvalo hisoblagich ko‘rsatkichlari va xonadondagi santexnika holatini tekshirish, zarurat tug‘ilganda esa suv ta’minoti tashkilotiga murojaat qilish tavsiya etildi.

ToshkentToshkent shahar suv ta'minotiYangihayotSergeliYakkasaroy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatQahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqatBugun, 19:231 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadiBugun, 18:28Bekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBugun, 17:10Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Bugun, 16:11«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdiBugun, 16:08Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiBugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi