Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandi
Toshkent shahri hokimining qaroriga asosan, poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari, savdo majmualari va bozorlarda ovqat tayyorlash uchun suyultirilgan gaz solingan maishiy ballonlardan foydalanish qat’iyan taqiqlandi.
Ushbu chora yong‘in xavfsizligini kuchaytirish va favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Endi kafe, oshxona, restoran, bozor va savdo hududlarida maishiy gaz ballonlarini ishlatishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Qarorda tijorat obyektlarini tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulash ham taqiqlangan. Mas’ul idoralarga amaldagi qonun talablarini buzgan holda gaz quvurlarini tortishga urinishlarni to‘xtatish vazifasi yuklatildi.
Shuningdek, umumiy ovqatlanish sohasidagi gaz infratuzilmasining texnik holati ustidan nazorat kuchaytiriladi. Vakolatli tashkilotlar obyektlarda gaz tarmoqlaridan xavfsiz foydalanilishi va ulanishlarning qonuniyligini tekshirib boradi.
…