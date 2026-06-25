Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandi

·14·Jamiyat
Toshkent bozorlarida gaz ballonlaridan foydalanish taqiqlandi

Toshkent shahri hokimining qaroriga asosan, poytaxtdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari, savdo majmualari va bozorlarda ovqat tayyorlash uchun suyultirilgan gaz solingan maishiy ballonlardan foydalanish qat’iyan taqiqlandi.

Ushbu chora yong‘in xavfsizligini kuchaytirish va favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Endi kafe, oshxona, restoran, bozor va savdo hududlarida maishiy gaz ballonlarini ishlatishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Qarorda tijorat obyektlarini tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulash ham taqiqlangan. Mas’ul idoralarga amaldagi qonun talablarini buzgan holda gaz quvurlarini tortishga urinishlarni to‘xtatish vazifasi yuklatildi.

Shuningdek, umumiy ovqatlanish sohasidagi gaz infratuzilmasining texnik holati ustidan nazorat kuchaytiriladi. Vakolatli tashkilotlar obyektlarda gaz tarmoqlaridan xavfsiz foydalanilishi va ulanishlarning qonuniyligini tekshirib boradi.

ToshkentGaz ballonlariUmumiy ovqatlanishBozorlarYong‘in xavfsizligiTabiiy gaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiIshga kiritish uchun pul so‘raldi: Nurafshon va Chiroqchida mansabdorlar ushlandiBugun, 16:00Yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiYoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiBugun, 14:20Buxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiBuxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiBugun, 13:30Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiToshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiBugun, 12:06Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Bugun, 11:23Toshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaToshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaBugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi