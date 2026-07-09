Yashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldi

·41·Jamiyat
Yashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldi

Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi qurilish maydonchalaridan birida og‘ir baxtsiz hodisa sodir bo‘ldi. 3 iyul kuni ish vaqtida beton plita ostida qolgan 25 yoshli ishchi voqea joyida vafot etgani xabar qilinmoqda.

Marhum Surxondaryo viloyatida tug‘ilgan bo‘lgan. Hozirda huquq-tartibot idoralari hodisa sabablari va qurilish obyektida xavfsizlik qoidalariga rioya etilgan-etilmaganini o‘rganmoqda.

Ishchi beton plita ostida qolgan

Ma’lumotlarga ko‘ra, baxtsiz hodisa qurilish jarayonida yuz bergan.

25 yoshli fuqaro ish vaqtida beton plita ostida qolib ketgan. Guvohlar zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi va tez tibbiy yordamga xabar bergan.

Qutqaruvchilar maxsus texnikadan foydalandi

Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borib, marhumning jasadini vayronalar ostidan maxsus texnika yordamida olib chiqqan.

Biroq ishchining olgan jarohatlari og‘ir bo‘lgani sababli u vayronalar ostidan chiqarilgunga qadar vafot etgan.

Hodisa tafsilotlari o‘rganilmoqda

Ayni vaqtda huquq-tartibot idoralari ushbu fojia yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.

Asosiy e’tibor qurilish maydonchasida mehnat xavfsizligi talablariga qay darajada amal qilinganiga qaratilgan.

Qurilishda xavfsizlik masalasi yana kun tartibida

Yashnoboddagi ushbu fojia qurilish obyektlarida ishchilar xavfsizligi masalasini yana bir bor dolzarb qilib qo‘ydi.

Hodisa bo‘yicha yakuniy xulosa tekshiruvlardan keyin ma’lum bo‘ladi. 25 yoshli ishchining o‘limi esa qurilish sohasida har bir xavfsizlik qoidasi inson hayoti bilan bog‘liq ekanini yana bir bor eslatdi.

YashnabadToshkentSurxondaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaToshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 12:52O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)O‘zbekistonda 6 oyoqli qo‘zichoq tug‘ildi (video)Bugun, 12:25Ruxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildiRuxsatnoma berish boshlandi: abituriyentlar uchun muhim shartlar eslatildiBugun, 11:32Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Farg‘onada shag‘al uyumidagi sir ochildi: yirik holat fosh qilindi (video)Bugun, 09:54Shirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiShirinlik solingan sumkadan kutilmagan topilma: Chilonzorda yirik kanal to‘xtatildiBugun, 09:45Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda