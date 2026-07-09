Yashnobodda qurilish maydonida fojia: 25 yoshli ishchi plita ostida qoldi
Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi qurilish maydonchalaridan birida og‘ir baxtsiz hodisa sodir bo‘ldi. 3 iyul kuni ish vaqtida beton plita ostida qolgan 25 yoshli ishchi voqea joyida vafot etgani xabar qilinmoqda.
Marhum Surxondaryo viloyatida tug‘ilgan bo‘lgan. Hozirda huquq-tartibot idoralari hodisa sabablari va qurilish obyektida xavfsizlik qoidalariga rioya etilgan-etilmaganini o‘rganmoqda.
Ishchi beton plita ostida qolgan
Ma’lumotlarga ko‘ra, baxtsiz hodisa qurilish jarayonida yuz bergan.
25 yoshli fuqaro ish vaqtida beton plita ostida qolib ketgan. Guvohlar zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi va tez tibbiy yordamga xabar bergan.
Qutqaruvchilar maxsus texnikadan foydalandi
Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borib, marhumning jasadini vayronalar ostidan maxsus texnika yordamida olib chiqqan.
Biroq ishchining olgan jarohatlari og‘ir bo‘lgani sababli u vayronalar ostidan chiqarilgunga qadar vafot etgan.
Hodisa tafsilotlari o‘rganilmoqda
Ayni vaqtda huquq-tartibot idoralari ushbu fojia yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
Asosiy e’tibor qurilish maydonchasida mehnat xavfsizligi talablariga qay darajada amal qilinganiga qaratilgan.
Qurilishda xavfsizlik masalasi yana kun tartibida
Yashnoboddagi ushbu fojia qurilish obyektlarida ishchilar xavfsizligi masalasini yana bir bor dolzarb qilib qo‘ydi.
Hodisa bo‘yicha yakuniy xulosa tekshiruvlardan keyin ma’lum bo‘ladi. 25 yoshli ishchining o‘limi esa qurilish sohasida har bir xavfsizlik qoidasi inson hayoti bilan bog‘liq ekanini yana bir bor eslatdi.
…