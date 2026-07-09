Bolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqda

·21·Jamiyat
Bolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqda

Senatning navbatdagi majlisida bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan qonun ma’qullandi.

Ushbu hujjat ta’lim muassasalarida voyaga yetmagan bolalarning sha’ni, qadr-qimmati va daxlsizligini himoya qilish bo‘yicha yangi huquqiy mexanizmlarni nazarda tutadi.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun javobgarlik belgilanmoqda

Qonun bilan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilmoqda.

Endilikda ta’lim tashkilotida tarbiya va ta’lim berish jarayonida voyaga yetmagan bolaga nisbatan jismoniy zo‘ravonlik sodir etish, shuningdek uni tahqirlash ma’muriy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Pedagogik faoliyatga bir yillik cheklov

Qonunga ko‘ra, pedagogik faoliyat davomida voyaga yetmaganga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo‘ravonlikka oid huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan qo‘shimcha cheklov ham qo‘llanadi.

Bunday shaxs ma’muriy javobgarlikka tortilganidan keyin bir yil davomida maktabgacha ta’lim tashkilotida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullana olmaydi.

Aliment bo‘yicha ham muhim o‘zgarish bor

Hujjatda davlat yoki nodavlat muassasasining to‘liq ta’minotida bo‘lgan bola uchun ota yoki onani aliment to‘lashdan ozod qilishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilanmoqda.

Bu norma bolaning moddiy ta’minoti bo‘yicha ota-ona mas’uliyatini saqlab qolishga qaratilgan.

Yetim bolalar faqat qarindoshlar tarbiyasiga beriladi

Qonun bilan yetim bola va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolani faqat qarindoshlari tarbiyasiga berish tartibi joriy etilmoqda.

Senatorlar fikricha, bu bolalarning manfaatlarini ishonchli himoya qilish va ularni yaqin ijtimoiy muhitda tarbiyalash imkonini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Qonun hali kuchga kirgani yo‘q

Senatorlar ushbu qonun ta’lim muassasalarida bolalarning huquqlari, qadr-qimmati va daxlsizligini ta’minlash bo‘yicha huquqiy kafolatlarni mustahkamlashini ta’kidlamoqda.

Qonun prezident tomonidan imzolanganidan keyin kuchga kiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaNoqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaBugun, 17:14“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildiBugun, 16:28Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiHisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiBugun, 16:17Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiToshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiBugun, 15:09Toshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiToshkentda issiq sabab avtobuslarning balonlari ham shikastlanayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldiBugun, 13:09Toshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiToshkentdagi podstansiyada portlash yuz berdiBugun, 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda