"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi

·53·Jamiyat
"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda qiziqarli video keng tarqalmoqda. Unda harakatlanayotgan haydovchi oldinda maxsus avtoevakuatorda olib ketilayotgan Zeekr 007 GT avtomobilini tasvirga olgan.

Videoda eng ko‘p e’tibor tortgan jihat avtomobilning davlat raqami o‘rnida «Kechir» degan yozuv joylashtirilganidir. Bu holatni tasvirga olgan haydovchi ushbu avtomobil bir yigit tomonidan sevgilisidan uzr so‘rash maqsadida tayyorlangan sovg‘a bo‘lishi mumkinligini taxmin qiladi.

Uning aytishicha, qimmatbaho Zeekr 007 GT avtomobili maxsus bezatilib, davlat raqami o‘rniga «Kechir» yozuvi o‘rnatilgan. Bu esa ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otgan.

Hozircha mazkur voqea yuzasidan rasmiy ma’lumot yoki video ishtirokchilarining izohi mavjud emas. Shu bois videoda aytilgan ma’lumotlar hozircha tasdiqlanmagan.

Shunga qaramay, tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, foydalanuvchilar tomonidan turlicha fikrlar bildirilmoqda.

Evakuator ustida "KECHIR" yozuvli oq avtomobil tunda yo‘lda ketmoqda.
Зикр 007 ГТ
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiAviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiBugun, 15:53Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 13:02Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Bugun, 13:02«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...Bugun, 11:30Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBugun, 11:10Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaBugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi