Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resurs

·80·Texno
Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resurs

Xitoyning Geely avtokonserni elektromobillar sanoatida haqiqiy texnologik inqilobni amalga oshirdi. Kompaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod Aegis Gold Brick akkumulyatori quvvatlanish tezligi boʻyicha jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu ishlanma elektromobillarni quvvatlash vaqti va batareya xizmat muddati borasidagi barcha stereotiplarni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy avtomobil texnologiyalari va tadqiqotlari markazi (CATARC) tomonidan oʻtkazilgan rasmiy sinovlar davomida Aegis Gold Brick batareyasi dunyoda birinchi boʻlib 1000 kW quvvatlanish chegarasidan oʻtdi. Real vaqt rejimida qayd etilgan maksimal quvvat 1093 kWni tashkil etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng tezkor quvvatlash tizimlaridan bir necha barobar yuqoridir.

Xavfsizlik va innovatsion sovutish tizimi

Litiy-temir-fosfat (LFP) texnologiyasiga asoslangan ushbu batareyaning asosiy xususiyati uning "short-blade" (qisqa pichoqsimon) elementlaridan iboratligidir. Bunday konstruksiya nafaqat quvvatni tez qabul qilishni, balki yuqori darajadagi xavfsizlikni ham taʼminlaydi. Xitoy standartlariga koʻra, ekstremal quvvatlanish vaqtida batareya harorati 65 °C dan oshmasligi kerak. Geely muhandislari 1 megavattdan yuqori quvvatda ham haroratni 64 °C darajada ushlab turishga muvaffaq boʻlishdi.

Bunday natijaga erishish uchun issiqlik almashinuvi maydoni ikki baravarga oshirildi. Bu esa issiqlikning akkumulyatordan chiqib ketish yoʻlini qisqartirdi va tizimning qizib ketish xavfini bartaraf etdi. Shunday qilib, haydovchilar batareyaning degradatsiyasidan qoʻrqmasdan, uni oʻta yuqori tezlikda zaryadlashlari mumkin boʻladi.

Uzoq umr koʻrish kafolati

Yangi akkumulyatorning yana bir hayratlanarli jihati uning chidamliligidir. Geely maʼlumotlariga koʻra, Aegis Gold Brick 4500 marta toʻliq quvvatlanish sikliga bardosh bera oladi. Bu koʻrsatkich elektromobilning taxminan 1 million kilometr masofani bosib oʻtishiga tengdir. Oʻzbekiston sharoitida oʻrtacha haydovchi yiliga 20-30 ming kilometr yoʻl yurishini hisobga olsak, bunday batareya avtomobilning butun xizmat muddati davomida oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi.

Hozirda ushbu innovatsion batareya bilan jihozlangan ilk model — Lynk & Co 10 elektr sedani Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Mazkur avtomobilning narxi taxminan 169 900 yuandan boshlanadi. Kelajakda Geely ushbu texnologiyani oʻzining boshqa brendlari va eksport modellarida ham qoʻllashni rejalashtirmoqda.

Ekspertlarning fikricha, megavatt quvvatli zaryadlash tizimlarining paydo boʻlishi elektromobillarni anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi kabi tez (5-10 daqiqa ichida) quvvatlash imkonini beradi. Bu esa elektr transportiga oʻtish jarayonini butun dunyoda, jumladan, infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan Oʻzbekistonda ham sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.

GeelyElektromobilТехнологияAkkumulyatorИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi