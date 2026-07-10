Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resurs
Xitoyning Geely avtokonserni elektromobillar sanoatida haqiqiy texnologik inqilobni amalga oshirdi. Kompaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod Aegis Gold Brick akkumulyatori quvvatlanish tezligi boʻyicha jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu ishlanma elektromobillarni quvvatlash vaqti va batareya xizmat muddati borasidagi barcha stereotiplarni oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy avtomobil texnologiyalari va tadqiqotlari markazi (CATARC) tomonidan oʻtkazilgan rasmiy sinovlar davomida Aegis Gold Brick batareyasi dunyoda birinchi boʻlib 1000 kW quvvatlanish chegarasidan oʻtdi. Real vaqt rejimida qayd etilgan maksimal quvvat 1093 kWni tashkil etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan eng tezkor quvvatlash tizimlaridan bir necha barobar yuqoridir.
Xavfsizlik va innovatsion sovutish tizimiLitiy-temir-fosfat (LFP) texnologiyasiga asoslangan ushbu batareyaning asosiy xususiyati uning "short-blade" (qisqa pichoqsimon) elementlaridan iboratligidir. Bunday konstruksiya nafaqat quvvatni tez qabul qilishni, balki yuqori darajadagi xavfsizlikni ham taʼminlaydi. Xitoy standartlariga koʻra, ekstremal quvvatlanish vaqtida batareya harorati 65 °C dan oshmasligi kerak. Geely muhandislari 1 megavattdan yuqori quvvatda ham haroratni 64 °C darajada ushlab turishga muvaffaq boʻlishdi.
Bunday natijaga erishish uchun issiqlik almashinuvi maydoni ikki baravarga oshirildi. Bu esa issiqlikning akkumulyatordan chiqib ketish yoʻlini qisqartirdi va tizimning qizib ketish xavfini bartaraf etdi. Shunday qilib, haydovchilar batareyaning degradatsiyasidan qoʻrqmasdan, uni oʻta yuqori tezlikda zaryadlashlari mumkin boʻladi.
Uzoq umr koʻrish kafolatiYangi akkumulyatorning yana bir hayratlanarli jihati uning chidamliligidir. Geely maʼlumotlariga koʻra, Aegis Gold Brick 4500 marta toʻliq quvvatlanish sikliga bardosh bera oladi. Bu koʻrsatkich elektromobilning taxminan 1 million kilometr masofani bosib oʻtishiga tengdir. Oʻzbekiston sharoitida oʻrtacha haydovchi yiliga 20-30 ming kilometr yoʻl yurishini hisobga olsak, bunday batareya avtomobilning butun xizmat muddati davomida oʻz xususiyatlarini yoʻqotmaydi.
Hozirda ushbu innovatsion batareya bilan jihozlangan ilk model — Lynk & Co 10 elektr sedani Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Mazkur avtomobilning narxi taxminan 169 900 yuandan boshlanadi. Kelajakda Geely ushbu texnologiyani oʻzining boshqa brendlari va eksport modellarida ham qoʻllashni rejalashtirmoqda.
Ekspertlarning fikricha, megavatt quvvatli zaryadlash tizimlarining paydo boʻlishi elektromobillarni anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi kabi tez (5-10 daqiqa ichida) quvvatlash imkonini beradi. Bu esa elektr transportiga oʻtish jarayonini butun dunyoda, jumladan, infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan Oʻzbekistonda ham sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.
…