Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdi

·46·Texno
Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdi

Zamonaviy dunyoda smartfonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan boʻlsa-da, ularga boʻlgan haddan tashqari bogʻliqlik koʻplab insonlarda ruhiy charchoq va doimiy xavotir hissini uygʻotmoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, Dumb Co startapi ushbu muammoga oʻziga xos yechim taklif qilib, iPhone kabi qurilmalardan vaqtincha voz kechishni istaganlar uchun maxsus “dumbphone” (oddiy telefon) modelini ishlab chiqdi. Bu shunchaki eski texnologiyaga qaytish emas, balki raqamli detoks va real hayot oʻrtasidagi oltin muvozanatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning asosiy gʻoyasi smartfonni butunlay tashlab yuborish emas, balki uni maʼlum vaqtga uyda qoldirib, tashqariga faqat eng zarur funksiyalarga ega ixcham qurilma bilan chiqishga asoslangan. Dumb Co asoschilaridan biri Lidiya Pibodi oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashar ekan, smartfondan uzoqlashish uning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir qilganini va doimiy xavotirdan xalos etganini taʼkidlaydi. Uning soʻzlariga koʻra, ekran qarshisida oʻtkaziladigan soatlar insonni oʻzi sezmagan holda holdan toydiradi.

Texnologik imkoniyatlar va qulayliklar

Dumb Co tomonidan taklif etilayotgan qurilma tashqi koʻrinishidan 2000-yillar boshidagi TCL tugmali telefonlarini eslatsa-da, uning ichki dasturiy taʼminoti zamonaviy talablarga moslashtirilgan. Qurilma foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • WhatsApp messenjeri orqali muloqot qilish;
  • Spotify va Apple Music ilovalarida musiqa tinglash;
  • Uber xizmatidan foydalanish;
  • iMessage xabarlarini uchinchi tomon ilovalari orqali qabul qilish.
Eng muhimi, ushbu telefon smartfon bilan sinxronlashadi. Qoʻngʻiroqlarni yoʻnaltirish funksiyasi orqali siz iPhone qurilmangizga kelayotgan barcha chaqiriqlarni ushbu kichik telefonda qabul qilishingiz mumkin. Bu foydalanuvchiga ijtimoiy tarmoqlarning cheksiz tasmasidan uzoqlashgan holda, yaqinlari bilan aloqada qolish imkonini beradi.

Kompaniya vakili Afreka Ebanksning soʻzlariga koʻra, bunday qurilmalar jamiyatda jonli muloqotning qayta tiklanishiga yordam beradi. “Biz odamlarning smartfonga termulib oʻtirmasdan, bir-biri bilan koʻproq muloqot qilishini istaymiz. Bu telefon nafaqat aloqa vositasi, balki suhbat boshlash uchun ajoyib bahona hamdir”, deydi u. Koʻchada tugmali telefondan foydalanish koʻpchilikda qiziqish va hatto havas uygʻotmoqda.

Albatta, “dumbphone”dan foydalanishning oʻziga xos qiyinchiliklari ham bor. Masalan, T9 tizimida matn terish sensorli ekranga qaraganda ancha sekin va noqulay. Shuningdek, qurilmaning ishlash tezligi zamonaviy flagmanlar bilan bellasha olmaydi. Biroq, aynan mana shu “sekinlik” insonni shoshmaslikka va lahzadan zavqlanishga oʻrgatadi.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oddiy tugmali telefonlarga boʻlgan talabning oʻziga xos oʻsishi kuzatilmoqda. Garchi koʻpchilik ulardan ikkinchi darajali aloqa vositasi sifatida foydalansa-da, Dumb Co kabi loyihalar raqamli dunyodan charchagan yosh avlod uchun yangi trendga aylanishi mumkin. Smartfonlarning cheksiz imkoniyatlaridan charchaganlar uchun bu kabi “aqlli” tugmali telefonlar haqiqiy najot boʻlishi kutilmoqda.

ТехнологияSmartfoniPhoneДумб КоRaqamli Detoks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiBugun, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildiBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi