Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdi
Zamonaviy dunyoda smartfonlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan boʻlsa-da, ularga boʻlgan haddan tashqari bogʻliqlik koʻplab insonlarda ruhiy charchoq va doimiy xavotir hissini uygʻotmoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, Dumb Co startapi ushbu muammoga oʻziga xos yechim taklif qilib, iPhone kabi qurilmalardan vaqtincha voz kechishni istaganlar uchun maxsus “dumbphone” (oddiy telefon) modelini ishlab chiqdi. Bu shunchaki eski texnologiyaga qaytish emas, balki raqamli detoks va real hayot oʻrtasidagi oltin muvozanatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning asosiy gʻoyasi smartfonni butunlay tashlab yuborish emas, balki uni maʼlum vaqtga uyda qoldirib, tashqariga faqat eng zarur funksiyalarga ega ixcham qurilma bilan chiqishga asoslangan. Dumb Co asoschilaridan biri Lidiya Pibodi oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashar ekan, smartfondan uzoqlashish uning ruhiy holatiga ijobiy taʼsir qilganini va doimiy xavotirdan xalos etganini taʼkidlaydi. Uning soʻzlariga koʻra, ekran qarshisida oʻtkaziladigan soatlar insonni oʻzi sezmagan holda holdan toydiradi.
Texnologik imkoniyatlar va qulayliklarDumb Co tomonidan taklif etilayotgan qurilma tashqi koʻrinishidan 2000-yillar boshidagi TCL tugmali telefonlarini eslatsa-da, uning ichki dasturiy taʼminoti zamonaviy talablarga moslashtirilgan. Qurilma foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:
- WhatsApp messenjeri orqali muloqot qilish;
- Spotify va Apple Music ilovalarida musiqa tinglash;
- Uber xizmatidan foydalanish;
- iMessage xabarlarini uchinchi tomon ilovalari orqali qabul qilish.
Kompaniya vakili Afreka Ebanksning soʻzlariga koʻra, bunday qurilmalar jamiyatda jonli muloqotning qayta tiklanishiga yordam beradi. “Biz odamlarning smartfonga termulib oʻtirmasdan, bir-biri bilan koʻproq muloqot qilishini istaymiz. Bu telefon nafaqat aloqa vositasi, balki suhbat boshlash uchun ajoyib bahona hamdir”, deydi u. Koʻchada tugmali telefondan foydalanish koʻpchilikda qiziqish va hatto havas uygʻotmoqda.
Albatta, “dumbphone”dan foydalanishning oʻziga xos qiyinchiliklari ham bor. Masalan, T9 tizimida matn terish sensorli ekranga qaraganda ancha sekin va noqulay. Shuningdek, qurilmaning ishlash tezligi zamonaviy flagmanlar bilan bellasha olmaydi. Biroq, aynan mana shu “sekinlik” insonni shoshmaslikka va lahzadan zavqlanishga oʻrgatadi.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oddiy tugmali telefonlarga boʻlgan talabning oʻziga xos oʻsishi kuzatilmoqda. Garchi koʻpchilik ulardan ikkinchi darajali aloqa vositasi sifatida foydalansa-da, Dumb Co kabi loyihalar raqamli dunyodan charchagan yosh avlod uchun yangi trendga aylanishi mumkin. Smartfonlarning cheksiz imkoniyatlaridan charchaganlar uchun bu kabi “aqlli” tugmali telefonlar haqiqiy najot boʻlishi kutilmoqda.
…