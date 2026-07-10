Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?
Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish bo‘yicha yangi tartibni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi.
Hujjat «Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida»gi qonun ijrosini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, endilikda ayrim hollarda sobiq davlat xizmatchisini ishga olish uchun avval maxsus xulosa talab etiladi.
Hujjat 8 iyul kuni ro‘yxatdan o‘tkazildi
Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasidan xulosa olish tartibini belgilovchi idoraviy normativ-huquqiy hujjatni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi.
Hujjat 2026 yil 8 iyul kuni 3894-son bilan ro‘yxatga olingan.
Ikki yillik muhim cheklov bor
Qonunga muvofiq, davlat organi yoki tashkilotida ishlagan shaxs ishdan bo‘shaganidan keyin ikki yil davomida o‘zi nazorat qilgan tashkilotga ishga kirmoqchi bo‘lsa, avvalgi ish joyining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasidan majburiy xulosa olinishi shart.
Bu tartib manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va sobiq vakolatlardan keyingi ishga joylashish jarayonini shaffoflashtirishga qaratilgan.
Kadrlar xizmati bir ish kunida murojaat qiladi
Yangi tartibga ko‘ra, nazorat ostida bo‘lgan tashkilot sobiq davlat xizmatchisini ishga qabul qilishni rejalashtirsa, uning kadrlar xizmati tezkor harakat qilishi kerak.
Kadrlar xizmati bir ish kuni ichida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasiga murojaat qilishi lozim.
Uch xil xulosa beriladi
Ichki nazorat bo‘linmasi nomzod bo‘yicha uch turdagi xulosadan birini taqdim etadi:
ijobiy xulosa — nomzodni ishga qabul qilish mumkin;
cheklovli ijobiy xulosa — belgilangan cheklovlar asosida ishga qabul qilish mumkin;
salbiy xulosa — ishga qabul qilish rad etiladi.
Hujjatga ko‘ra, ichki nazorat bo‘linmasining xulosasi olinmagan yoki salbiy xulosa berilgan taqdirda nomzodni ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Cheklovli xulosa berilsa nima bo‘ladi?
Agar sobiq davlat xizmatchisi bo‘yicha cheklovli ijobiy xulosa berilsa, u ishga qabul qilinishi mumkin, ammo muayyan cheklovlar qo‘llanadi.
Bunday xodim uch oy davomida avval o‘zi nazorat qilgan tashkilotga oid qarorlarni qabul qilish jarayonida ishtirok etmaydi.
Shuningdek, manfaatlar to‘qnashuviga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan vazifalari qayta taqsimlanadi. Uning faoliyati korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasi tomonidan monitoring qilib boriladi.
Norozi bo‘lganlar shikoyat qilishi mumkin
Sobiq davlat xizmatchisi ichki nazorat bo‘linmasining xulosasidan norozi bo‘lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga shikoyat qilish huquqiga ega.
Yangi tartib davlat xizmatidan keyingi ishga joylashish jarayonida manfaatlar to‘qnashuvini barvaqt aniqlash va ishga qabul qilish qarorlarini yanada mas’uliyatli qilishga qaratilgan.
…