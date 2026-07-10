Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?

·0·Jamiyat
Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?

Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilish bo‘yicha yangi tartibni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi.

Hujjat «Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida»gi qonun ijrosini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, endilikda ayrim hollarda sobiq davlat xizmatchisini ishga olish uchun avval maxsus xulosa talab etiladi.

Hujjat 8 iyul kuni ro‘yxatdan o‘tkazildi

Adliya vazirligi sobiq davlat xizmatchilarini ishga qabul qilishda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasidan xulosa olish tartibini belgilovchi idoraviy normativ-huquqiy hujjatni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi.

Hujjat 2026 yil 8 iyul kuni 3894-son bilan ro‘yxatga olingan.

Ikki yillik muhim cheklov bor

Qonunga muvofiq, davlat organi yoki tashkilotida ishlagan shaxs ishdan bo‘shaganidan keyin ikki yil davomida o‘zi nazorat qilgan tashkilotga ishga kirmoqchi bo‘lsa, avvalgi ish joyining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasidan majburiy xulosa olinishi shart.

Bu tartib manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va sobiq vakolatlardan keyingi ishga joylashish jarayonini shaffoflashtirishga qaratilgan.

Kadrlar xizmati bir ish kunida murojaat qiladi

Yangi tartibga ko‘ra, nazorat ostida bo‘lgan tashkilot sobiq davlat xizmatchisini ishga qabul qilishni rejalashtirsa, uning kadrlar xizmati tezkor harakat qilishi kerak.

Kadrlar xizmati bir ish kuni ichida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasiga murojaat qilishi lozim.

Uch xil xulosa beriladi

Ichki nazorat bo‘linmasi nomzod bo‘yicha uch turdagi xulosadan birini taqdim etadi:

  • ijobiy xulosa — nomzodni ishga qabul qilish mumkin;

  • cheklovli ijobiy xulosa — belgilangan cheklovlar asosida ishga qabul qilish mumkin;

  • salbiy xulosa — ishga qabul qilish rad etiladi.

Hujjatga ko‘ra, ichki nazorat bo‘linmasining xulosasi olinmagan yoki salbiy xulosa berilgan taqdirda nomzodni ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Cheklovli xulosa berilsa nima bo‘ladi?

Agar sobiq davlat xizmatchisi bo‘yicha cheklovli ijobiy xulosa berilsa, u ishga qabul qilinishi mumkin, ammo muayyan cheklovlar qo‘llanadi.

Bunday xodim uch oy davomida avval o‘zi nazorat qilgan tashkilotga oid qarorlarni qabul qilish jarayonida ishtirok etmaydi.

Shuningdek, manfaatlar to‘qnashuviga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan vazifalari qayta taqsimlanadi. Uning faoliyati korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo‘linmasi tomonidan monitoring qilib boriladi.

Norozi bo‘lganlar shikoyat qilishi mumkin

Sobiq davlat xizmatchisi ichki nazorat bo‘linmasining xulosasidan norozi bo‘lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga shikoyat qilish huquqiga ega.

Yangi tartib davlat xizmatidan keyingi ishga joylashish jarayonida manfaatlar to‘qnashuvini barvaqt aniqlash va ishga qabul qilish qarorlarini yanada mas’uliyatli qilishga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiBugun, 09:53Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiDenovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiBugun, 09:47Noodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiNoodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 09:25Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Bugun, 09:15Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiToshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiBugun, 01:26Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBeruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKecha, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi