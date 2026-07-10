Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda

·34·Jamiyat
Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda

O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida professor-o‘qituvchilar yetishmovchiligi va ish yuklamasining haddan tashqari yuqoriligi bilan bog‘liq jiddiy muammo aniqlandi. Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi tomonidan e’lon qilingan yangi hisobot oliy ta’lim tizimidagi ulkan nomutanosiblikni yaqqol ko‘rsatib berdi. Zamin.uz vaziyatning xavotirli tafsilotlarini taqdim etadi.

1,6 million talabaga atigi 61 ming o‘qituvchi

Bugungi kunda mamlakat oliy ta’lim tizimida talabalar ko‘lami juda katta: respublika bo‘yicha jami 1,6 milliondan ortiq talaba tahsil olmoqda. Biroq ularga dars beradigan va ilmiy rahbarlik qiladigan professor-o‘qituvchilar soni bor-yo‘g‘i 61 ming nafarni tashkil etadi. Bu raqamlar ta’lim muassasasining turiga qarab keskin farqlanadi.

OTM maqomiga ko‘ra yuklamalar: Xususiylarda ahvol og‘ir

Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, bir nafar o‘qituvchiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha talabalar soni quyidagicha taqsimlangan:

  • Davlat OTMlarida: bir o‘qituvchiga o‘rtacha 19,1 nafar talaba;

  • Xorijiy OTM filiallarida: bir o‘qituvchiga o‘rtacha 32,9 nafar talaba;

  • Nodavlat (xususiy) ta’lim muassasalarida: bir o‘qituvchiga o‘rtacha 55,3 nafar talaba to‘g‘ri kelmoqda.

Ko‘rinib turibdiki, nodavlat oliygohlarda o‘qituvchilar zimmasidagi real yuklama davlat muassasalariga qaraganda qariyb uch barobar ko‘p.

Ekstremal ko‘rsatkich: Bir murabbiyga 200 talaba!

Fan yo‘nalishlari kesimida eng murakkab vaziyat ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasida kuzatilgan bo‘lib, u yerda bir domlaga o‘rtacha 44,3 nafar talaba to‘g‘ri keladi. Eng qulay va past yuklama esa ijod va sport yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida (8,4) qayd etilgan.

Eng xavotirli jihati: Ayrim ta’lim muassasalarida birgina o‘qituvchi yoki murabbiyga 200 dan ortiq talaba to‘g‘ri keladigan ekstremal ko‘rsatkichlar ro‘yxatga olingan.

Bu vaziyat ta’lim sifatiga qanday ta’sir qiladi?

Mutaxassislar va ta’lim sohasi ekspertlarining ogohlantirishicha, bunday jiddiy nomutanosiblik oliy ta’limda ikkita yirik muammoni keltirib chiqaradi:

  1. Individual ishlash imkoniyati yo‘qoladi: Bir paytning o‘zida yuzlab talabaga dars berishga majbur bo‘lgan o‘qituvchi har bir talabaning o‘zlashtirishini alohida nazorat qila olmaydi va ular bilan individual ishlay olmaydi.

  2. Ilmiy faoliyat sifati pasayadi: Professor-o‘qituvchilarning butun vaqti va energiyasi faqatgina ulkan dars yuklamalarini bajarishga sarflanib, ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanishga imkon qolmaydi.

O'zbekistonZamin.uzТаълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...Bugun, 11:30Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBugun, 11:1010 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla bor10 iyul kuni Toshkentda gaz o‘chadi: ro‘yxatda ikki mahalla borBugun, 10:57Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Bugun, 10:11APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiBugun, 09:53Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiDenovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandiBugun, 09:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi