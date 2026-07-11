Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdi

·39·Jamiyat
Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdi

Navoiy viloyatining Karmana tumanida yuz bergan ayanchli hodisa oqibatida Zarafshon daryosida cho‘milishga borgan uch nafar o‘smir halok bo‘ldi. Vafot etganlarning ikki nafari aka-uka ekani ma’lum qilindi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Katta Masjid mahallasida yashovchi to‘rt nafar yigit 8 iyul kuni tush vaqtida Zarafshon daryosiga cho‘milish uchun borgan. Cho‘milish jarayonida ulardan uch nafari suv oqimiga tushib, cho‘kib ketgan.

Hodisa yuzasidan zudlik bilan qidiruv-qutqaruv ishlari boshlangan. Buxoro va Navoiy viloyatlari Favqulodda vaziyatlar boshqarmalari qutqaruvchilari maxsus texnika hamda motorli rezina qayiq yordamida bir necha kun davomida qidiruv ishlarini olib bordi.

Qidiruv ishlari natijasida 10 iyul kuni hodisa sodir bo‘lgan joydan turli masofalarda uch nafar voyaga yetmagan o‘smirning jasadi topildi.

Ma’lum bo‘lishicha, halok bo‘lganlar 2008 yilda tug‘ilgan J.S., 2010 yilda tug‘ilgan O.T. va 2012 yilda tug‘ilgan J.S. bo‘lib, ulardan ikki nafari aka-uka bo‘lgan.

Mazkur holat yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

NavoiyZarafshonKarmanaБухоро
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiAndijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiKecha, 23:56Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiKecha, 22:27"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldiKecha, 17:02Aviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiAviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiKecha, 15:53Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Kecha, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi