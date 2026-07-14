Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldi
14 iyulga o‘tar kechasi Andijon shahridagi ko‘p qavatli turar joylardan birida yong‘in yuz berdi. Hodisa shahar aholisining e’tiborini tortib, ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilindi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi binosi yaqinida joylashgan 5 qavatli uyning tom qismida kelib chiqqan. Xabar kelib tushishi bilan qutqaruv bo‘linmalari voqea joyiga tezkor yetib borib, yong‘inni qisqa fursatda qurshab olib, bartaraf etgan.
Mutasaddilar hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmaganini ma’lum qildi. Yong‘in o‘chirilgach, hudud xavfsiz holatga keltirilgan.
Ayni paytda yong‘inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo‘yicha tegishli mutaxassislar tomonidan o‘rganish ishlari olib borilmoqda.
…