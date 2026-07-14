+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?

·32·Jamiyat
+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?

O‘zbekistonda anomal issiq davom etayotgan bir paytda ochiq havoda yoki sovitilmaydigan joylarda ishlayotgan xodimlar uchun mehnat sharoiti masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Qonunchilikka ko‘ra, kuchli issiq sharoitida ayrim toifadagi xodimlarga ish kuni davomida qo‘shimcha tanaffuslar berilishi mumkin.

Qachon “kuchli issiq” hisoblanadi?

Qonunchilikka muvofiq, may oyidan avgust oyigacha bo‘lgan davrda havo harorati +43 daraja va undan yuqori bo‘lsa, kuchli issiq hisoblanadi.

Janubiy va cho‘l hududlarida esa bu mezon yuqoriroq: +46 daraja va undan yuqori harorat kuchli issiq sifatida baholanadi.

Bu ko‘rsatkichlar oddiy “yoz issig‘i” emas. Bunday sharoitda organizm tez qiziydi, suvsizlanish xavfi ortadi, ish qobiliyati pasayadi va yurak-qon tomir tizimiga qo‘shimcha yuk tushadi.

Qaysi xodimlarga qo‘shimcha tanaffus berilishi mumkin?

Kuchli issiqda qo‘shimcha tanaffuslar, avvalo, og‘ir yoki noqulay sharoitda ishlaydigan xodimlar uchun muhim.

Bunday toifaga quyidagilar kiradi:

Xodimlar toifasi

Nega xavf yuqori?

Ochiq havoda ishlaydiganlar

to‘g‘ridan to‘g‘ri quyosh ta’sirida qoladi

Sovitilmaydigan yopiq xonalarda ishlovchilar

havo aylanishi va salqinlik yetarli bo‘lmasligi mumkin

Yuk ortish-tushirish ishlarida bandlar

jismoniy zo‘riqish issiq ta’sirini kuchaytiradi

Qurilish, yo‘l, bozor va dala ishlaridagi xodimlar

uzoq vaqt ochiq muhitda bo‘lishga majbur

Bunday holatlarda xodimga ish kuni davomida qo‘shimcha dam olish imkoniyati berilishi mehnat unumdorligi uchun ham, salomatlik uchun ham muhim.

Ish beruvchi qanday sharoit yaratishi kerak?

Mehnat kodeksiga ko‘ra, ish beruvchi xodimlar uchun dam olishga yaroqli sharoitlarni ta’minlashi shart. Issiq sharoitda bu talab yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Ish beruvchi xodimlar uchun sovitish uskunalari bilan jihozlangan, salqin va dam olishga mos xonalarni tashkil etishi kerak.

Bu faqat “konditsioner qo‘yib qo‘yish” masalasi emas. Xodimning salomatligi, xavfsizligi va ish jarayonida hushyorligini saqlash — ish beruvchining to‘g‘ridan to‘g‘ri mas’uliyati.

Masofaviy ishga o‘tkazish ham mumkin

Mehnat sharoitidan kelib chiqib, ish beruvchi xodimlarni qonunchilikda belgilangan tartibda masofaviy ish shakliga o‘tkazishi mumkin.

Ayniqsa, ofisda bajariladigan vazifalar, onlayn hisobotlar, hujjatlar bilan ishlash yoki texnik jihatdan masofadan bajarish mumkin bo‘lgan ishlar uchun bu amaliy yechim bo‘lishi mumkin.

Bunday kunlarda “ofisga kelib o‘tirish”ning o‘zi natija bermasa, masofaviy ish ba’zan ham insonni, ham ish unumdorligini saqlab qoladi. Wi-Fi bor, vazifa bor — demak, ba’zi ishlar uchun oftobda kuyish shart emas.

Issiqda ishlash nima uchun xavfli?

Kuchli issiqda organizm terlash orqali ko‘p suyuqlik va mineral moddalarni yo‘qotadi. Bu esa suvsizlanish, qon bosimi o‘zgarishi, bosh aylanishi va holsizlikka olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, og‘ir jismoniy mehnatda bunday xavf yanada ortadi. Chunki inson bir vaqtning o‘zida ham issiq bilan, ham jismoniy zo‘riqish bilan kurashadi.

Xavfli belgilar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

• bosh aylanishi;
• kuchli holsizlik;
• ko‘ngil aynishi;
• yurak urishi tezlashishi;
• ko‘p terlash yoki aksincha terlash to‘xtashi;
• hushdan ketish holati.

Bunday belgilar kuzatilsa, xodimni darhol salqin joyga olib o‘tish va zarur hollarda tibbiy yordam chaqirish kerak.

Xodimlar nimani bilishi kerak?

Kuchli issiqda ishlayotgan xodimlar o‘z huquqlarini bilishi muhim. Agar ish joyida salqinlashish uchun sharoit bo‘lmasa, qo‘shimcha tanaffus berilmasa yoki ish sharoiti salomatlikka xavf tug‘dirsa, xodim bu haqda ish beruvchiga, mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha mas’ullarga yoki tegishli organlarga murojaat qilishi mumkin.

Biroq eng to‘g‘ri yo‘l — masalani oldin ish joyida ichki tartibda hal qilish: rahbariyatga yozma murojaat qilish, xavfli sharoitni qayd etish va xodimlar uchun dam olish joyi tashkil etilishini so‘rash.

Ish beruvchilar uchun ham signal

Anomal issiqda xodimlarni himoya qilish — faqat insonparvarlik emas, biznes mantig‘i ham.

Charchagan, suvsizlangan va issiqdan holsizlangan xodim yaxshi ishlay olmaydi. Bunday sharoitda xatolar, jarohatlar va baxtsiz hodisalar xavfi ortadi.

Shuning uchun ish beruvchilar quyidagi choralarni ko‘rishi maqsadga muvofiq:

Chora

Natija

Qo‘shimcha tanaffuslar berish

xodimning tiklanishiga yordam beradi

Salqin dam olish xonalari tashkil etish

issiq urishi xavfini kamaytiradi

Ish vaqtini ertalab yoki kechki paytga surish

quyosh tig‘ida ishlashni kamaytiradi

Suv bilan ta’minlash

suvsizlanishning oldini oladi

Masofaviy ishga o‘tkazish

ofis xodimlari uchun xavf va noqulaylikni kamaytiradi

Asosiy qoida: issiqda ishlash xavfsiz bo‘lishi shart

O‘zbekistonda +43 daraja, janubiy va cho‘l hududlarida esa +46 daraja va undan yuqori harorat kuchli issiq hisoblanadi. Bunday sharoitda ochiq havoda, sovitilmaydigan xonalarda yoki og‘ir jismoniy ishlarda band xodimlarga qo‘shimcha tanaffuslar berilishi mumkin.

Ish beruvchilar esa xodimlar uchun salqin, dam olishga yaroqli sharoit yaratishi, zarur hollarda ish tartibini o‘zgartirishi yoki masofaviy ish imkoniyatini ko‘rib chiqishi kerak.

Eng muhimi, issiqda mehnat qilish “chidab ishlayverish” degani emas. Salomatlik birinchi o‘rinda bo‘lishi kerak.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borO‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borBugun, 12:16Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiEski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiBugun, 12:13Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda