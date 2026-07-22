«Dollardan libos» kiygan ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy ko‘chalarning birida ust-boshini to‘liq dollar kupyuralari tasviri tushirilgan qog‘ozlar bilan bezagan ayol aks etgan video keng tarqaldi. Noodatiy qiyofa atrofdagilarning diqqatini tortib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Videoda ayol odamlar gavjum joyda bemalol yurib, ko‘pchilikning e’tiborini o‘ziga jalb qilayotganini ko‘rish mumkin. Uning libosi xorijiy valyuta ko‘rinishida tayyorlangani bois, ayrimlar uning haqiqiy pullardan yasalgan-yasalmagani haqida turli taxminlarni ilgari surdi.
Noodatiy manzarani ko‘rgan yo‘lovchilarning aksariyati bu holatni telefonlariga tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda ulashgan. Videoga izoh qoldirgan foydalanuvchilar esa libos dizayni, uning g‘oyasi va tashqi ko‘rinishi yuzasidan turli fikrlarni bildirmoqda.
…