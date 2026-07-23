Barselona Frenkie de Jong boʻyicha qatʼiy qaror qabul qildi: Yarim himoyachi uzoq muddatga safdan chiqdi

·141·Sport
Barselona Frenkie de Jong boʻyicha qatʼiy qaror qabul qildi: Yarim himoyachi uzoq muddatga safdan chiqdi

Kataloniyaning Barselona klubi yangi mavsum arafasida jiddiy yoʻqotishga yuz tutmoqda. Jamoaning niderlandiyalik yulduzi Frenkie de Jong tizzasidan olgan jarohati sababli uzoq vaqt maydonga tusha olmaydigan boʻldi. Bu holat klub rahbariyatini nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki moliyaviy muammolarni hal qilish borasida ham keskin choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining jarohati kutilganidan ancha jiddiy boʻlib chiqishi mumkin. Hozirda klub tibbiy shtabi futbolchi taʼtildan qaytgach, uni toʻliq koʻrikdan oʻtkazdi va dastlabki tashxislar koʻngildagidek emas. Agarda jarohatning ogʻirligi tasdiqlansa, de Jong kamida toʻrt oy davomida jamoaga yordam bera olmaydi.

Moliyaviy yechim va de Jongning roziligi

Vaziyatning murakkabligi shundaki, Barselona rahbariyati ushbu holatdan foydalanib, klubning ish haqi fondida (salary cap) joy boʻshatishni rejalashtirmoqda. Ispaniya futbol federatsiyasi qoidalariga koʻra, agar futbolchi uzoq muddatga safdan chiqsa, uning oʻrniga boshqa oʻyinchini roʻyxatdan oʻtkazish uchun maʼlum imtiyozlar beriladi. Biroq, bu jarayonni amalga oshirish uchun bevosita Frenkie de Jongning roziligi talab etiladi.

Klub ichidagi manbalarning taʼkidlashicha, rahbariyat va murabbiylar shtabi oʻrtasida Niderlandiya terma jamoasining harakatlaridan norozilik kayfiyati mavjud. Maʼlum boʻlishicha, futbolchi terma jamoa safida oʻz imkoniyatlaridan ortiqcha kuch sarflagan va jarohatini yanada ogʻirlashtirib olgan. Endilikda kataloniyaliklar ushbu masalani joriy hafta oxirigacha uzil-kesil hal qilishni maqsad qilgan.

Frenkie de Jong oʻz taʼtili davomida klubning sport bazasiga tashrif buyurib, chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvlardan oʻtdi. Tekshiruv natijalari shuni koʻrsatmoqdaki, yarim himoyachi dekabr oyidan oldin maydonga qaytishi amrimahol. Agar bu muddat rasman tasdiqlansa, Barselona uni uzoq muddatli jarohat olganlar roʻyxatiga kiritadi.

Ushbu qaror qabul qilinsa, klub yangi transferlarni roʻyxatdan oʻtkazish uchun qoʻshimcha imkoniyatga ega boʻladi. Bu ayniqsa moliyaviy feyr-pley qoidalari bilan kurashayotgan Kataloniya klubi uchun juda muhim hisoblanadi. Hozirda barcha eʼtibor futbolchining yakuniy qaroriga qaratilgan, chunki uning roziligisiz ushbu yuridik jarayonni yakunlash imkonsiz.

BarselonaFrenkie De JongLa LigaTransferlarJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...