«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»

·37·Sport
«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»

Alexandro Garnacho 2026/27 yilgi mavsumni «Chelsi»da emas, Angliyaning boshqa klubida o‘tkazadi. «Aston Villa» argentinalik tezkor vingerni bir yillik ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi.

22 yoshli futbolchining transferi Birmingem klubi hujum chizig‘idagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Garnachoning yangi jamoada qanday rol o‘ynashi esa mavsumning asosiy intrigalaridan biri bo‘ladi.

«Aston Villa» ijara kelishuvini tasdiqladi

Klub rasmiy saytida tarqatilgan ma’lumotga ko‘ra, Alexandro Garnacho «Aston Villa» tarkibida butun 2026/27 yilgi mavsum davomida harakat qiladi.

Kelishuv ijara shaklida amalga oshirilgan. Biroq bitimda keyinchalik futbolchini to‘liq sotib olish huquqi bor-yo‘qligi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Ma’lumot

Tafsilot

Futbolchi

Alexandro Garnacho

Yoshi

22

Amaldagi klubi

«Chelsi»

Yangi jamoasi

«Aston Villa»

Bitim shakli

Bir mavsumlik ijara

Mavsum

2026/27

Garnachoning tezligi va individual harakatlari «Aston Villa»ga qarshi hujumlarda yangi imkoniyatlar taqdim etishi mumkin.

«Manchester Yunayted»dan boshlangan yo‘l

Argentinalik futbolchi professional faoliyatining asosiy qismini «Manchester Yunayted»da o‘tkazgan.

U «Old Trafford» klubi safida barcha musobaqalar doirasida 144 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Garnacho Angliya futbolida aynan «Yunayted» tarkibidagi tezkor harakatlari va kutilmagan zarbalari bilan tanildi.

2025 yil yozida u «Chelsi»ga ko‘chib o‘tdi. London klubidagi ilk mavsumida Garnacho:

  • 43 ta uchrashuvda qatnashdi;

  • 8 ta gol urdi;

  • qanot va hujumchi ortida harakat qildi.

Biroq yangi mavsum oldidan uning ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun ijaraga berilishiga qaror qilindi.

Garnachoning ustunligi nimada?

«Aston Villa» bayonotida futbolchining bir nechta hujum pozitsiyasida harakat qila olishiga e’tibor qaratilgan.

Garnacho asosan qanot hujumchisi sifatida o‘ynaydi. Shu bilan birga, u markaziy hujumchi ortida ham harakat qilib, to‘pni jarima maydoniga olib kirish va raqib himoyachilariga bosim o‘tkazish qobiliyatiga ega.

Uning muhim xususiyatlari:

  • yuqori tezlik;

  • yakkama-yakka vaziyatlardagi faollik;

  • qanotdan markazga siljib zarba berish;

  • hujumning bir nechta nuqtasida o‘ynash;

  • qarshi hujumlarda bo‘sh hududdan foydalanish.

Endi u ushbu sifatlarni «Aston Villa» tarkibida namoyish etish imkoniga ega bo‘ladi.

Pushkash sovrinini olib kelgan mashhur gol

Garnacho Argentina milliy jamoasi safida sakkiz marta maydonga tushgan.

Uning faoliyatidagi eng esda qolarli lahzalardan biri «Everton» darvozasiga urilgan akrobatik gol bo‘lgan. Futbolchi ushbu zarbasi uchun 2024 yilda FIFAning Ferens Pushkash nomidagi mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Garnachoning havoda qaychi uslubida yo‘llagan zarbasi yilning eng chiroyli goli sifatida e’tirof etilgandi.

Mazkur gol uning faqat tezkor emas, balki nostandart vaziyatlarda ham xavfli futbolchi ekanini ko‘rsatgan.

Ijara uning faoliyatini o‘zgartiradimi?

Garnacho 22 yoshidayoq Angliyaning uchta mashhur klubi bilan bog‘liq faoliyat yo‘lini bosib o‘tmoqda. «Aston Villa»dagi mavsum unga muntazam o‘yin amaliyoti, yangi taktik muhit va o‘z imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etish imkonini berishi mumkin.

Endi asosiy savol — argentinalik vinger Birmingemda o‘zining eng yaxshi o‘yinini qayta topib, «Chelsi»ga kuchliroq futbolchi sifatida qayta oladimi?

Sizningcha, Garnacho «Aston Villa»da asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni Angliya futboli muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.

Alejandro GarnachoChelseaAston VillaManchester UnitedBirmingham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...