«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»
Alexandro Garnacho 2026/27 yilgi mavsumni «Chelsi»da emas, Angliyaning boshqa klubida o‘tkazadi. «Aston Villa» argentinalik tezkor vingerni bir yillik ijara asosida o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi.
22 yoshli futbolchining transferi Birmingem klubi hujum chizig‘idagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Garnachoning yangi jamoada qanday rol o‘ynashi esa mavsumning asosiy intrigalaridan biri bo‘ladi.
«Aston Villa» ijara kelishuvini tasdiqladi
Klub rasmiy saytida tarqatilgan ma’lumotga ko‘ra, Alexandro Garnacho «Aston Villa» tarkibida butun 2026/27 yilgi mavsum davomida harakat qiladi.
Kelishuv ijara shaklida amalga oshirilgan. Biroq bitimda keyinchalik futbolchini to‘liq sotib olish huquqi bor-yo‘qligi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Ma’lumot
Tafsilot
Futbolchi
Alexandro Garnacho
Yoshi
22
Amaldagi klubi
«Chelsi»
Yangi jamoasi
«Aston Villa»
Bitim shakli
Bir mavsumlik ijara
Mavsum
2026/27
Garnachoning tezligi va individual harakatlari «Aston Villa»ga qarshi hujumlarda yangi imkoniyatlar taqdim etishi mumkin.
«Manchester Yunayted»dan boshlangan yo‘l
Argentinalik futbolchi professional faoliyatining asosiy qismini «Manchester Yunayted»da o‘tkazgan.
U «Old Trafford» klubi safida barcha musobaqalar doirasida 144 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Garnacho Angliya futbolida aynan «Yunayted» tarkibidagi tezkor harakatlari va kutilmagan zarbalari bilan tanildi.
2025 yil yozida u «Chelsi»ga ko‘chib o‘tdi. London klubidagi ilk mavsumida Garnacho:
43 ta uchrashuvda qatnashdi;
8 ta gol urdi;
qanot va hujumchi ortida harakat qildi.
Biroq yangi mavsum oldidan uning ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun ijaraga berilishiga qaror qilindi.
Garnachoning ustunligi nimada?
«Aston Villa» bayonotida futbolchining bir nechta hujum pozitsiyasida harakat qila olishiga e’tibor qaratilgan.
Garnacho asosan qanot hujumchisi sifatida o‘ynaydi. Shu bilan birga, u markaziy hujumchi ortida ham harakat qilib, to‘pni jarima maydoniga olib kirish va raqib himoyachilariga bosim o‘tkazish qobiliyatiga ega.
Uning muhim xususiyatlari:
yuqori tezlik;
yakkama-yakka vaziyatlardagi faollik;
qanotdan markazga siljib zarba berish;
hujumning bir nechta nuqtasida o‘ynash;
qarshi hujumlarda bo‘sh hududdan foydalanish.
Endi u ushbu sifatlarni «Aston Villa» tarkibida namoyish etish imkoniga ega bo‘ladi.
Pushkash sovrinini olib kelgan mashhur gol
Garnacho Argentina milliy jamoasi safida sakkiz marta maydonga tushgan.
Uning faoliyatidagi eng esda qolarli lahzalardan biri «Everton» darvozasiga urilgan akrobatik gol bo‘lgan. Futbolchi ushbu zarbasi uchun 2024 yilda FIFAning Ferens Pushkash nomidagi mukofotiga sazovor bo‘ldi.
Garnachoning havoda qaychi uslubida yo‘llagan zarbasi yilning eng chiroyli goli sifatida e’tirof etilgandi.
Mazkur gol uning faqat tezkor emas, balki nostandart vaziyatlarda ham xavfli futbolchi ekanini ko‘rsatgan.
Ijara uning faoliyatini o‘zgartiradimi?
Garnacho 22 yoshidayoq Angliyaning uchta mashhur klubi bilan bog‘liq faoliyat yo‘lini bosib o‘tmoqda. «Aston Villa»dagi mavsum unga muntazam o‘yin amaliyoti, yangi taktik muhit va o‘z imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etish imkonini berishi mumkin.
Endi asosiy savol — argentinalik vinger Birmingemda o‘zining eng yaxshi o‘yinini qayta topib, «Chelsi»ga kuchliroq futbolchi sifatida qayta oladimi?
Sizningcha, Garnacho «Aston Villa»da asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni Angliya futboli muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.
…