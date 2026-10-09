Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan otaning samimiy hazili keng muhokamada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan ota tomonidan yozilgan, an’anaviy oilaviy qadriyatlarni zamonaviy internet tushunchalari bilan uyg‘unlashtirgan hazilomuz nasihat virus darajasida ommalashdi.
- Ushbu postda kelinga «zakritiy profil» bo‘lish, erining kamchiliklarini «nevidim rejim»da yashirish va oilaviy sirlarni «kopirovat» qilmaslik kabi maslahatlar berilgan.
Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram segmentida oilaviy munosabatlar, odob-axloq hamda qiz tarbiyasiga bag‘ishlangan noodatiy va samimiy hazilomuz post keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida virus darajasida ommalashmoqda. Ommabop kanallarda e’lon qilingan «Otaning qiziga nasihati» matnida an’anaviy o‘zbekona oilaviy qadriyatlar zamonaviy raqamli olam terminologiyasi bilan mahoratli tarzda uyg‘unlashtirilgan.
Qisqa fursat ichida minglab ulashishlar va ijobiy reaksiyalar to‘plagan ushbu o‘git yuzaki hazil ortiga mustahkam oilaviy axloq mezonlarini joylagani bilan e’tiborni tortmoqda.
«Raqamli kelinlik odobi»: Otadan zamonaviy algoritmlar
Postda ota yangi xonadon ostonasiga qadam qo‘yayotgan qiziga turmush sirlarini barchaga tanish bo‘lgan internet tushunchalari orqali sodda va ta’sirli qilib tushuntirib beradi:
«Zakritiy profil» bo‘lish fazilati: «Qiz bola o‘z uyiga “Gosti”. Shunday ekan, kuyovnikiga borganda “Zakritiy profil” bo‘lgin. Eringdan boshqasi senga “Drujba” tashlasa, “Ignor” qilgin», — deya oiladagi sadoqat va chegaralar muhimligi ta’kidlanadi;
Kamchiliklarni yopish — «Nevidim rejim»: Er-xotin o‘rtasidagi totuvlikning bosh omili sifatida umr yo‘ldoshining kamchilik va qusurlarini el ko‘zidan yashirish, ya’ni «Nevidimka» qilish tavsiya etiladi;
Oilaviy sirlarga «Kopirovat» yo‘q: «Uydagi “Soobsheniya” va “Obsujdeniya”larni bizga va ko‘chadagilarga aslo “Kopirovat” qila ko‘rmagin», deya kelinning yangi ro‘zg‘or gap-so‘zlarini tashqariga olib chiqmasligi shartligi uqtiriladi.
Qaynona-qaynopalar bilan diplomatiya: Nizolarsiz muhit siri
Hazilomuz nasihat yangi qarindosh-urug‘lar bilan til topishishning o‘ziga xos «instruksiyasi»ni ham ochib beradi:
Kattalarga hurmat: «Qaynota-qaynonangning har bir gapiga “Klass” deb turgin», — deya kattalarning hurmatini joyiga qo‘yish murosa garovi ekani ko‘rsatiladi;
Qaynopalar va qo‘shnilar bilan munosabat: Qo‘shnilarga shunchaki «Druzya», qaynopalarga esa «Luchshiye druzya» maqomida bo‘lish, ularning harakatlariga «Layk» bilan javob qaytarish maslahat beriladi;
Bosh maqsad — «Chyorniy spisok»dan uzoq bo‘lish: Oilaviy munosabatlarda keskinlik va sovuqqonlikka yo‘l qo‘ymaslik, yangi xonadon a’zolarining nafrati yoki «qora ro‘yxati»ga tushmaslik bosh vazifa sifatida ko‘rsatiladi.
Nega bu post trendga aylandi?
Jamiyatshunoslar va media kuzatuvchilarining fikricha, bu kabi mazmundagi kontentning tez tarqalishi bejiz emas:
Dolzarb muammoga yengil yondashuv: Yosh oilalarning ajralishi, qaynona-kelin kelishmovchiliklari va sir saqlay olmaslik muammolari jamiyatda eng og‘riqli mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu post esa murakkab nasihatlarni zerikarli ma’ruza emas, kulgi va zamon tilida yetkaza olgani uchun yuqori baholanmoqda;
Avlodlar uyg‘unligi: Unda katta avlodning oilaviy donishmandligi bilan «Z» va «Alfa» avlodlari tushunadigan ijtimoiy tarmoq lug‘ati mohirona kesishgan.
Tarmoq foydalanuvchilari ushbu hazilni nafaqat tabassum bilan qarshi oldi, balki uni har bir qiz uzatayotgan xonadon uchun zamonaviy va amaliy «yo‘l xaritasi» sifatida tavsiya qilmoqda.
Telegramdagi Jahon xabarlari kanalidan olindi
Izohlar 0
…