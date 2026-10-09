Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan otaning samimiy hazili keng muhokamada

·115·Jamiyat
Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan otaning samimiy hazili keng muhokamada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan ota tomonidan yozilgan, an’anaviy oilaviy qadriyatlarni zamonaviy internet tushunchalari bilan uyg‘unlashtirgan hazilomuz nasihat virus darajasida ommalashdi.
  • Ushbu postda kelinga «zakritiy profil» bo‘lish, erining kamchiliklarini «nevidim rejim»da yashirish va oilaviy sirlarni «kopirovat» qilmaslik kabi maslahatlar berilgan.

Ijtimoiy tarmoqlar va Telegram segmentida oilaviy munosabatlar, odob-axloq hamda qiz tarbiyasiga bag‘ishlangan noodatiy va samimiy hazilomuz post keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida virus darajasida ommalashmoqda. Ommabop kanallarda e’lon qilingan «Otaning qiziga nasihati» matnida an’anaviy o‘zbekona oilaviy qadriyatlar zamonaviy raqamli olam terminologiyasi bilan mahoratli tarzda uyg‘unlashtirilgan.

Qisqa fursat ichida minglab ulashishlar va ijobiy reaksiyalar to‘plagan ushbu o‘git yuzaki hazil ortiga mustahkam oilaviy axloq mezonlarini joylagani bilan e’tiborni tortmoqda.

«Raqamli kelinlik odobi»: Otadan zamonaviy algoritmlar

Postda ota yangi xonadon ostonasiga qadam qo‘yayotgan qiziga turmush sirlarini barchaga tanish bo‘lgan internet tushunchalari orqali sodda va ta’sirli qilib tushuntirib beradi:

  • «Zakritiy profil» bo‘lish fazilati: «Qiz bola o‘z uyiga “Gosti”. Shunday ekan, kuyovnikiga borganda “Zakritiy profil” bo‘lgin. Eringdan boshqasi senga “Drujba” tashlasa, “Ignor” qilgin», — deya oiladagi sadoqat va chegaralar muhimligi ta’kidlanadi;

  • Kamchiliklarni yopish — «Nevidim rejim»: Er-xotin o‘rtasidagi totuvlikning bosh omili sifatida umr yo‘ldoshining kamchilik va qusurlarini el ko‘zidan yashirish, ya’ni «Nevidimka» qilish tavsiya etiladi;

  • Oilaviy sirlarga «Kopirovat» yo‘q: «Uydagi “Soobsheniya” va “Obsujdeniya”larni bizga va ko‘chadagilarga aslo “Kopirovat” qila ko‘rmagin», deya kelinning yangi ro‘zg‘or gap-so‘zlarini tashqariga olib chiqmasligi shartligi uqtiriladi.

Qaynona-qaynopalar bilan diplomatiya: Nizolarsiz muhit siri

Hazilomuz nasihat yangi qarindosh-urug‘lar bilan til topishishning o‘ziga xos «instruksiyasi»ni ham ochib beradi:

  • Kattalarga hurmat: «Qaynota-qaynonangning har bir gapiga “Klass” deb turgin», — deya kattalarning hurmatini joyiga qo‘yish murosa garovi ekani ko‘rsatiladi;

  • Qaynopalar va qo‘shnilar bilan munosabat: Qo‘shnilarga shunchaki «Druzya», qaynopalarga esa «Luchshiye druzya» maqomida bo‘lish, ularning harakatlariga «Layk» bilan javob qaytarish maslahat beriladi;

  • Bosh maqsad — «Chyorniy spisok»dan uzoq bo‘lish: Oilaviy munosabatlarda keskinlik va sovuqqonlikka yo‘l qo‘ymaslik, yangi xonadon a’zolarining nafrati yoki «qora ro‘yxati»ga tushmaslik bosh vazifa sifatida ko‘rsatiladi.

Nega bu post trendga aylandi?

Jamiyatshunoslar va media kuzatuvchilarining fikricha, bu kabi mazmundagi kontentning tez tarqalishi bejiz emas:

  • Dolzarb muammoga yengil yondashuv: Yosh oilalarning ajralishi, qaynona-kelin kelishmovchiliklari va sir saqlay olmaslik muammolari jamiyatda eng og‘riqli mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu post esa murakkab nasihatlarni zerikarli ma’ruza emas, kulgi va zamon tilida yetkaza olgani uchun yuqori baholanmoqda;

  • Avlodlar uyg‘unligi: Unda katta avlodning oilaviy donishmandligi bilan «Z» va «Alfa» avlodlari tushunadigan ijtimoiy tarmoq lug‘ati mohirona kesishgan.

Tarmoq foydalanuvchilari ushbu hazilni nafaqat tabassum bilan qarshi oldi, balki uni har bir qiz uzatayotgan xonadon uchun zamonaviy va amaliy «yo‘l xaritasi» sifatida tavsiya qilmoqda.

Telegramdagi Jahon xabarlari kanalidan olindi

Otadan zamonaviy algoritmlarRaqamli kelinlik odobiOilaviy axloqTelegram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandiQiz farzandning karyeraga ta’siri: Erkak rahbarlar xulqida g‘aroyib o‘zgarish aniqlandi4 oktabr 22:25«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi«G‘o‘dayib emas, og‘zingdan bol tomib gaplash»: Erkinjon Turdimov Sirdaryodagi amaldorlarni ayamadi5 oktabr 06:57Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin12 sentabr 10:08«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi16 sentabr 19:11O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi6 sentabr 17:53O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi