Samarqandda MrBeast tashrifi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik jamoatchilikni o‘yga soldi

·54·Jamiyat
Samarqandda MrBeast tashrifi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik jamoatchilikni o‘yga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur yutuber Mister Bistning Samarqandga tashrifi chog‘ida yuzaga kelgan tartibsizliklar tufayli u o‘z rejalashtirilgan ishlarini yakunlay olmasdan shaharni muddatidan avval tark etishga majbur bo‘ldi.
  • Minglab yoshlarning nazoratsiz harakatlanishi, xavfsizlikka tahdid solishi natijasida Registon atrofida katta tiqilinch yuzaga keldi va suratga olish ishlari bekor qilindi.

Dunyoning eng mashhur yutuberi Mister Bist (MrBeast)ning O‘zbekistonning tarixiy markazi Samarqand shahriga tashrifi kutilmagan shov-shuv va jiddiy tartibsizliklar bilan yakunlandi. Tarixiy obidalar fonida yuzlab millionlab auditoriyaga mo‘ljallangan keng ko‘lamli videoloyiha suratga olishni maqsad qilgan mashhur mehmon rejalashtirilgan ishlarini oxiriga yetkazolmay, shaharni muddatidan avval tark etishga majbur bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda minglab o‘smirlar va yosh bolalarning mashinalar ortidan quvib yugurgani, ko‘chalarda nazoratsiz harakatlanib, tiqilinch yuzaga keltirgani aks etgan.

Nima sodir bo‘ldi? Ko‘chalardagi xaos va nazoratsiz olomon

Hodisa joyidan olingan kadrlar vaziyatning qanchalik jiddiy tus olganini yaqqol ko‘rsatib turibdi:

  • Registon atrofidagi bosim: Bloger paydo bo‘lgan hududda yuzlab odamlar to‘planib, xavfsizlikni ta’minlashga jalb etilgan huquq-tartibot organlariga ham ulkan bosim tug‘dirdi;

  • Avtomobillar quvlagan bolalar: Ko‘plab maktab yoshidagi va undan ham kichik bolalar yo‘l harakati xavfsizligini butunlay unutib, transport vositalari ortidan ko‘cha bo‘ylab yugurdi;

  • Yiqilishlar va xavfli to‘qnashuvlar: Olomon ichida yosh bolalar yerga yiqilib, oyoqosti bo‘lish xavfi ostida qoldi, kattalar va ichki ishlar xodimlari ularni bazo‘r tiqilinchdan tortib oldi;

  • Bekor qilingan suratga olish: Xavfsizlikni ta’minlash imkonsiz darajaga yetgach, bloger loyihani to‘xtatishga va Samarqandda hatto bir sutka ham qolmasdan ketishga qaror qildi.

Boy berilgan millionlab dollarlik piar

Mister Bist har bir videosi bilan dunyo bo‘ylab yuz millionlab tomoshabinlarni qamrab oladi:

  • Turizm uchun bebaho imkoniyat: Uning Samarqandda suratga oladigan roliki O‘zbekiston turizmi, tarixi va madaniyati uchun misli ko‘rilmagan global bepul reklama bo‘lishi mumkin edi;

  • Noxush taassurot: Tartibsizlik va jamoat xavfsizligining izdan chiqishi sababli bu ulkan loyiha to‘xtatildi, mamlakat esa xalqaro maydonda salbiy kontent tarqalishi xavfiga duch keldi.

Jamiyat uchun saboq: Yoshlar tarbiyasi va ommaviy madaniyat ta’siri

Samarqanddagi ushbu holat ijtimoiy tarmoqlar faollari, ziyolilar va ota-onalar o‘rtasida jiddiy bahslarga sabab bo‘ldi:

  • Ko‘r-ko‘rona taqlid: Hodisa guvohlarining qayd etishicha, yugurib yurgan ko‘plab bolalar hatto Mister Bistning kimligi va nima ish qilishini to‘liq anglamagan holda shunchaki «shou» va shovqinga ergashgan;

  • Ota-onalar mas’uliyati: Yosh avlodning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularga shaxsiy chegaralar va jamoat joylarida o‘zini tutish madaniyatini o‘rgatish dolzarb masala ekani yana bir bor isbotlandi;

  • Ma’naviy immunitet zarurati: Internet yulduzlariga sig‘inish darajasidagi ommaviy psixoz yoshlar tarbiyasi, ularning qadriyatlari va maqsadlari ustida jiddiy ishlash zarurligini ko‘rsatmoqda.

Mazkur voqea nafaqat yirik xalqaro tadbirlar va taniqli mehmonlarni kutib olishda xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish, balki yoshlarning ma’naviy tarbiyasiga qaratilayotgan e’tiborni kuchaytirish uchun ham muhim ogohlantirish bo‘ldi.

Mister BistSamarqandMister Bistning Samarqandga tashrifi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...23 iyul 15:32MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?MrBeast'ning O‘zbekistonga kelishi ortida qanday iqtisodiy hisob-kitob yotibdi?Kecha 10:52Uzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadiUzum Market xaridorlarga promokodlar, sotuvchilarga bepul logistika taqdim etadiBugun 11:50Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Bugun 11:12Yandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariYandeks taksi nega ishlamayapti? Rossiyadagi data-markazga hujum tafsilotlariBugun 10:59Andijonda 34 ming dollarni chegaradan yashirincha olib o‘tishga uringan shaxs ushlandiAndijonda 34 ming dollarni chegaradan yashirincha olib o‘tishga uringan shaxs ushlandiBugun 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi