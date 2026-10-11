Samarqandda MrBeast tashrifi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik jamoatchilikni o‘yga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur yutuber Mister Bistning Samarqandga tashrifi chog‘ida yuzaga kelgan tartibsizliklar tufayli u o‘z rejalashtirilgan ishlarini yakunlay olmasdan shaharni muddatidan avval tark etishga majbur bo‘ldi.
- Minglab yoshlarning nazoratsiz harakatlanishi, xavfsizlikka tahdid solishi natijasida Registon atrofida katta tiqilinch yuzaga keldi va suratga olish ishlari bekor qilindi.
Dunyoning eng mashhur yutuberi Mister Bist (MrBeast)ning O‘zbekistonning tarixiy markazi Samarqand shahriga tashrifi kutilmagan shov-shuv va jiddiy tartibsizliklar bilan yakunlandi. Tarixiy obidalar fonida yuzlab millionlab auditoriyaga mo‘ljallangan keng ko‘lamli videoloyiha suratga olishni maqsad qilgan mashhur mehmon rejalashtirilgan ishlarini oxiriga yetkazolmay, shaharni muddatidan avval tark etishga majbur bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda minglab o‘smirlar va yosh bolalarning mashinalar ortidan quvib yugurgani, ko‘chalarda nazoratsiz harakatlanib, tiqilinch yuzaga keltirgani aks etgan.
Nima sodir bo‘ldi? Ko‘chalardagi xaos va nazoratsiz olomon
Hodisa joyidan olingan kadrlar vaziyatning qanchalik jiddiy tus olganini yaqqol ko‘rsatib turibdi:
Registon atrofidagi bosim: Bloger paydo bo‘lgan hududda yuzlab odamlar to‘planib, xavfsizlikni ta’minlashga jalb etilgan huquq-tartibot organlariga ham ulkan bosim tug‘dirdi;
Avtomobillar quvlagan bolalar: Ko‘plab maktab yoshidagi va undan ham kichik bolalar yo‘l harakati xavfsizligini butunlay unutib, transport vositalari ortidan ko‘cha bo‘ylab yugurdi;
Yiqilishlar va xavfli to‘qnashuvlar: Olomon ichida yosh bolalar yerga yiqilib, oyoqosti bo‘lish xavfi ostida qoldi, kattalar va ichki ishlar xodimlari ularni bazo‘r tiqilinchdan tortib oldi;
Bekor qilingan suratga olish: Xavfsizlikni ta’minlash imkonsiz darajaga yetgach, bloger loyihani to‘xtatishga va Samarqandda hatto bir sutka ham qolmasdan ketishga qaror qildi.
Boy berilgan millionlab dollarlik piar
Mister Bist har bir videosi bilan dunyo bo‘ylab yuz millionlab tomoshabinlarni qamrab oladi:
Turizm uchun bebaho imkoniyat: Uning Samarqandda suratga oladigan roliki O‘zbekiston turizmi, tarixi va madaniyati uchun misli ko‘rilmagan global bepul reklama bo‘lishi mumkin edi;
Noxush taassurot: Tartibsizlik va jamoat xavfsizligining izdan chiqishi sababli bu ulkan loyiha to‘xtatildi, mamlakat esa xalqaro maydonda salbiy kontent tarqalishi xavfiga duch keldi.
Jamiyat uchun saboq: Yoshlar tarbiyasi va ommaviy madaniyat ta’siri
Samarqanddagi ushbu holat ijtimoiy tarmoqlar faollari, ziyolilar va ota-onalar o‘rtasida jiddiy bahslarga sabab bo‘ldi:
Ko‘r-ko‘rona taqlid: Hodisa guvohlarining qayd etishicha, yugurib yurgan ko‘plab bolalar hatto Mister Bistning kimligi va nima ish qilishini to‘liq anglamagan holda shunchaki «shou» va shovqinga ergashgan;
Ota-onalar mas’uliyati: Yosh avlodning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularga shaxsiy chegaralar va jamoat joylarida o‘zini tutish madaniyatini o‘rgatish dolzarb masala ekani yana bir bor isbotlandi;
Ma’naviy immunitet zarurati: Internet yulduzlariga sig‘inish darajasidagi ommaviy psixoz yoshlar tarbiyasi, ularning qadriyatlari va maqsadlari ustida jiddiy ishlash zarurligini ko‘rsatmoqda.
Mazkur voqea nafaqat yirik xalqaro tadbirlar va taniqli mehmonlarni kutib olishda xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish, balki yoshlarning ma’naviy tarbiyasiga qaratilayotgan e’tiborni kuchaytirish uchun ham muhim ogohlantirish bo‘ldi.
Izohlar 0
…