Odilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildi

·63·Jamiyat
Odilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildi

Joriy yilning iyul oyida 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi. Bu haqda uning yaqinlari QALAMPIR.UZ nashriga ma’lum qildi.

Manbaga ko‘ra, 12 oktyabr kuni Jinoyat ishlari bo‘yicha Namangan viloyati sudida Odilxon Ismoilovga oid ish apellyatsiya tartibida ko‘rib chiqilgan. Sud qaroriga asosan, u sud zalidan ozod qilingan.

Eslatib o‘tamiz, iyul oyida Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tuman sudida «Rayxon oilaviy milliy taomlari» ta’sischisi Odilxon qori Ismoilov va boshqa sudlanuvchilarga oid jinoyat ishi ko‘rib chiqilgan edi.

Sud hukmi bilan jami yetti nafar sudlanuvchi o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish, mansab soxtakorligi hamda hujjatlar bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan.

Odilxon qori Ismoilovga 8 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Qolgan olti nafar sudlanuvchiga esa qilmishlaridan kelib chiqib, turli muddatlarda qamoq jazosi belgilangan.

Odilxon qori Ismoilov ko‘p yillar davomida Toshkent shahridagi bir qator yirik masjidlarda faoliyat yuritgan. U Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi, shuningdek, «Ko‘kcha» (Shayx Zayniddin) masjidi imomi sifatida ham ishlagan.

Odilxon qori IsmoilovQALAMPIR.UZRayxon oilaviy milliy taomlariNamangan viloyati sudi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradi12 avgust 18:27Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiOdilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindi20 iyul 16:58«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi20 iyul 22:12«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi9 oktabr 08:35Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Surxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiSurxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiBugun 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi