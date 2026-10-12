Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi: Namangan viloyat sudi yakuniy ajrimni e’lon qildi

·43·Jamiyat
Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi: Namangan viloyat sudi yakuniy ajrimni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Odilxon qori Ismoilov, Toshkent shahri Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi va «Ko‘kcha» masjidi faoli, jinoyat ishi bo‘yicha Namangan viloyati sudining apellyatsiya instansiyasi tomonidan 3 yil sinov muddati bilan shartli ozodlikka chiqarildi.
  • Sud hay’ati yetkazilgan moddiy zararning qoplangani va mol-mulklarning qarzdorlikni bartaraf etishga yo‘naltirilganini inobatga olib, jazoni shartliga o‘zgartirdi.

Ko‘p yillar davomida Toshkent shahri Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi hamda mashhur «Ko‘kcha» (Shayx Zayniddin) masjidida faoliyat yuritgan, «Rayxon oilaviy milliy taomlari» tarmog‘i ta’sischisi Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi. Namangan viloyati sudlari matbuot xizmati ushbu shov-shuvli jinoyat ishi bo‘yicha apellyatsiya instansiyasining 12 oktyabrdagi rasmiy ajrimi tafsilotlarini ochiqladi.

Sud hay’ati yetkazilgan moddiy zararning qoplangani hamda mol-mulklarning qarzdorlikni bartaraf etishga qaratilganini inobatga olib, tayinlangan jazoni shartliga o‘zgartirdi.

Nima uchun jazo turi o‘zgartirildi?

Apellyatsiya sudining ushbu qarorga kelishiga quyidagi muhim omillar asos bo‘ldi:

  • Moddiy zararning bir qismi qoplandi: Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning bir qismi naqd pul ko‘rinishida depozit hisob raqamiga to‘liq topshirildi;

  • Xatlangan mulklar va bank balansi: Odilxon Ismoilovga tegishli bo‘lgan mulklar bank talabiga muvofiq uning balansiga o‘tkazilishi belgilandi hamda xatlangan ko‘chmas va ko‘char mulklar sotilib, zararni qoplashga yo‘naltirildi;

  • Yaqin qarindoshlarning mulki: Zararni bartaraf etish uchun faqat Odilxon Ismoilov va uning yaqin qarindoshlariga tegishli mol-mulklar jalb etildi;

  • Shartli ozodlik va sinov muddati: Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi «a» bandi (o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan juda ko‘p miqdorda talon-toroj qilish) bilan tayinlangan jazo o‘zgarishsiz qoldirilib, JKning 72-moddasiga asosan 3 yil sinov muddati bilan shartli deb belgilandi.

Birinchi instansiya hukmi qanday edi?

Joriy yilning iyul oyida Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tuman sudida mazkur ish ko‘rib chiqilib, dastlabki qat’iy hukm chiqarilgan edi:

  • Birinchi hukm: Sud Odilxon qori Ismoilovga dastlabki hibs vaqtlarini inobatga olgan holda qariyb 8 yil (aniqrog‘i, 7 yil 11 oy 28 kun) muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan edi;

  • Boshqa ayblanuvchilar: U bilan birga sudlangan yana 6 nafar shaxs ham xatti-harakatlaridan kelib chiqib turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingandi.

Namangan viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining yangi ajrimi qonuniy kuchga kirishi bilan Odilxon qori Ismoilov sud zalidan ozodlikka chiqarildi.

Odilxon qori IsmoilovNamangan viloyati sudlariKo‘kcha masjidRayxon oilaviy milli taomlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildiOdilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildiKecha 18:22Hibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradiHibsdagi Odilxon qori og‘ir judolikka uchradi12 avgust 18:27«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi«Rayxon» ta’sischisi Odilxon Ismoilovga qariyb 8 yil berildi20 iyul 22:12Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiOdilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindi20 iyul 16:58Dream Park o‘rdaklarga nisbatan harakatlar bo‘yicha uzr so‘radiDream Park o‘rdaklarga nisbatan harakatlar bo‘yicha uzr so‘radiKecha 20:33Surxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiSurxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiKecha 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi