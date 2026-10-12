Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi: Namangan viloyat sudi yakuniy ajrimni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Odilxon qori Ismoilov, Toshkent shahri Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi va «Ko‘kcha» masjidi faoli, jinoyat ishi bo‘yicha Namangan viloyati sudining apellyatsiya instansiyasi tomonidan 3 yil sinov muddati bilan shartli ozodlikka chiqarildi.
- Sud hay’ati yetkazilgan moddiy zararning qoplangani va mol-mulklarning qarzdorlikni bartaraf etishga yo‘naltirilganini inobatga olib, jazoni shartliga o‘zgartirdi.
Ko‘p yillar davomida Toshkent shahri Shayxontohur tumani bosh imom-xatibi hamda mashhur «Ko‘kcha» (Shayx Zayniddin) masjidida faoliyat yuritgan, «Rayxon oilaviy milliy taomlari» tarmog‘i ta’sischisi Odilxon qori Ismoilov ozodlikka chiqdi. Namangan viloyati sudlari matbuot xizmati ushbu shov-shuvli jinoyat ishi bo‘yicha apellyatsiya instansiyasining 12 oktyabrdagi rasmiy ajrimi tafsilotlarini ochiqladi.
Sud hay’ati yetkazilgan moddiy zararning qoplangani hamda mol-mulklarning qarzdorlikni bartaraf etishga qaratilganini inobatga olib, tayinlangan jazoni shartliga o‘zgartirdi.
Nima uchun jazo turi o‘zgartirildi?
Apellyatsiya sudining ushbu qarorga kelishiga quyidagi muhim omillar asos bo‘ldi:
Moddiy zararning bir qismi qoplandi: Jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning bir qismi naqd pul ko‘rinishida depozit hisob raqamiga to‘liq topshirildi;
Xatlangan mulklar va bank balansi: Odilxon Ismoilovga tegishli bo‘lgan mulklar bank talabiga muvofiq uning balansiga o‘tkazilishi belgilandi hamda xatlangan ko‘chmas va ko‘char mulklar sotilib, zararni qoplashga yo‘naltirildi;
Yaqin qarindoshlarning mulki: Zararni bartaraf etish uchun faqat Odilxon Ismoilov va uning yaqin qarindoshlariga tegishli mol-mulklar jalb etildi;
Shartli ozodlik va sinov muddati: Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi «a» bandi (o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan juda ko‘p miqdorda talon-toroj qilish) bilan tayinlangan jazo o‘zgarishsiz qoldirilib, JKning 72-moddasiga asosan 3 yil sinov muddati bilan shartli deb belgilandi.
Birinchi instansiya hukmi qanday edi?
Joriy yilning iyul oyida Jinoyat ishlari bo‘yicha Pop tuman sudida mazkur ish ko‘rib chiqilib, dastlabki qat’iy hukm chiqarilgan edi:
Birinchi hukm: Sud Odilxon qori Ismoilovga dastlabki hibs vaqtlarini inobatga olgan holda qariyb 8 yil (aniqrog‘i, 7 yil 11 oy 28 kun) muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan edi;
Boshqa ayblanuvchilar: U bilan birga sudlangan yana 6 nafar shaxs ham xatti-harakatlaridan kelib chiqib turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingandi.
Namangan viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining yangi ajrimi qonuniy kuchga kirishi bilan Odilxon qori Ismoilov sud zalidan ozodlikka chiqarildi.
Izohlar 0
…