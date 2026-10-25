Nega to‘ng‘ich, o‘rtancha va kenja farzandlarning fe’l-atvori butkul farq qiladi?

·3·Jamiyat
Nega to‘ng‘ich, o‘rtancha va kenja farzandlarning fe’l-atvori butkul farq qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bolalarning fe'l-atvori va dunyoqarashidagi farqlar asosan ularning oiladagi tug'ilish navbati hamda ota-onaning ularga nisbatan psixologik munosabati bilan belgilanadi.
  • To'ng'ich farzandlar yuqori mas'uliyat va intizom tufayli mukammallikka intiluvchan lider bo'lib yetishsa, o'rtancha bolalar moslashuvchanlik va diplomatik qobiliyatlari bilan ajralib turadi.

Bitta xonadonda, bir xil ota-ona tarbiyasida ulg‘aygan bolalarning fe’l-atvori, dunyoqarashi va hayotga munosabati ba’zan bir-biriga mutlaqo qarama-qarshi bo‘lib chiqadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu tafovutning asosiy sabablaridan biri — bolaning oilada nechanchi bo‘lib dunyoga kelgani va ota-onaning unga nisbatan psixologik munosabatidir. Tug‘ilish navbati bolalikdagi muhitni, zimmadagi mas’uliyat darajasini va shaxsning shakllanishini belgilab beradi.

To‘ng‘ich farzand: Mukammallikka intiluvchi va talabchan lider

Oilaning ilk farzandi odatda ota-onaning eng ko‘p diqqat-e’tibori va katta umidlari ostida voyaga yetadi:

  • Qat’iy nazorat va intizom: Ilk farzand tarbiyasida ota-ona hali tajribasiz bo‘lgani sababli barcha qoida va talablarni unga nisbatan maksimal darajada qo‘llaydi;

  • Perfeksionizm va mas’uliyat: Natijada to‘ng‘ich bola mukammallikka intiluvchan (perfeksionist), o‘ziga va atrofdagilarga o‘ta talabchan, tartib-intizomli shaxs bo‘lib ulg‘ayadi;

  • Kasbiy moyillik: Shu sababli mutaxassislar harbiy soha, aniq hisob-kitob, puxtalik va yuqori mas’uliyat talab etiladigan lavozimlarga aynan katta farzandlarni tanlashni tavsiya etadi.

O‘rtancha farzand: Moslashuvchan boshqaruvchi va mohir diplomat

Oilada to‘ng‘ich va kenja o‘rtasida qolgan bolalar o‘ziga xos moslashuvchanlik qobiliyati bilan ajralib turadi:

  • Muvozanat saqlovchi: O‘rtancha farzand ham katta aka-opalari, ham kichik uka-singillari bilan muntazam aloqada bo‘lib, oila muhitida doimiy murosa qiluvchi (diplomat) rolini o‘ynaydi;

  • Boshqaruvchanlik qobiliyati: U har ikkala tomonning tilini topishga va munosabatlarni muvofiqlashtirishga o‘rganib ulg‘ayadi. Mutaxassislarning kuzatuvlariga ko‘ra, aynan shu muhit o‘rtancha farzandlarda boshqaruvchanlik, muzokara olib borish va murakkab vaziyatlarda murosaga kelish hissini eng kuchli rivojlantiradi.

Kenja farzand: Cheklovsiz erkinlik va kreativ ijodkorlik

Oilaning eng kichik a’zosi ulg‘ayadigan psixologik iqlim butkul boshqacha tus oladi:

  • Bosimning yo‘qligi: Ota-ona kenja farzandga kelib tarbiyada ancha xotirjam bo‘ladi, qat’iy nazorat va talablar darajasi sezilarli pasayadi;

  • Erkin tafakkur: Ortiqcha bosimsiz, erkinlikda o‘sgan kenja bolalar chegaralardan tashqari fikrlashga (kreativlikka) moyil bo‘ladi. Ular aqlga kelmaydigan g‘oyalarni ilgari surishi, hayratlanarli so‘zlarni erkin gapirishi mumkin;

  • Yaratuvchanlik: Cheklovlar kamligi bois kenja farzandlar orasidan kreativ, ijodkor, tavakkalchilikdan qo‘rqmaydigan yorqin shaxslar ko‘proq yetishib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, oiladagi tabiiy iyerarxiya bolalarning kelajakdagi kasbiy yo‘nalishi va fe’l-atvori poydevorini quruvchi ko‘rinmas kuch hisoblanadi.

Bolalar psixologiyasiOilaviy tarbiyaShaxs shakllanishiTug‘ilish navbati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Farzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildiFarzandlarning moddiy ta’minoti masalasi hal etildi12 iyun 15:34Nega hashamatli villa 1 dollarga sotildi? Sirli vasiyat ortidagi aqlbovar qilmas haqiqatNega hashamatli villa 1 dollarga sotildi? Sirli vasiyat ortidagi aqlbovar qilmas haqiqatKecha 19:22Toshkentdagi xonadonda tungi yong‘in bir kishining umriga zomin bo‘ldiToshkentdagi xonadonda tungi yong‘in bir kishining umriga zomin bo‘ldiKecha 18:22Fuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildiFuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildiKecha 13:22Nutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llariNutq orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash yo‘llariKecha 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi