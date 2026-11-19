Xitoyda maishiy chiqindilardan elektr energiyasi va qurilish g‘ishtlari olinmoqda
Xitoyning Shenchjen shahrida chiqindilarni qayta ishlashning noodatiy va samarali usuli yo‘lga qo‘yilgan. Bu yerda hatto qayta ishlashga yaroqsiz maishiy chiqindilar ham foydali resurs sifatida foydalanilmoqda. Ularni poligonlarga ko‘mish o‘rniga maxsus zavodlarda yoqib, elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda.
Jarayonning eng qiziqarli jihati shundaki, chiqindilar yoqilgandan keyin qoladigan kul ham tashlab yuborilmaydi. Maxsus texnologiyalar yordamida qayta ishlangan ushbu qoldiqlardan turli qurilish materiallari, jumladan, g‘isht tayyorlanadi. Shu tariqa bir vaqtlar keraksiz deb hisoblangan chiqindilar ikki xil foydali mahsulot — elektr energiyasi va qurilish materiallariga aylantirilmoqda.
Shenchjen shahrida bunday tizimni rivojlantirish ishlari 2019 yildan buyon davom etmoqda. Uning asosiy maqsadi chiqindilarni shunchaki yo‘q qilish emas, balki ulardan imkon qadar ko‘proq foyda olishdan iborat.
Mazkur yondashuv bir nechta muhim vazifani hal etishga xizmat qiladi: maishiy chiqindilar hajmini kamaytiradi, poligonlarga bo‘lgan ehtiyojni qisqartiradi hamda tabiiy resurslardan foydalanish bosimini yengillashtiradi.
Bu tajriba chiqindilarni ekologik muammo sifatida emas, balki qayta ishlash orqali iqtisodiy qiymatga ega resurs sifatida ko‘rish mumkinligini namoyon etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…